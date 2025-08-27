Forbes опубликовал рейтинг лучших российских «банков для миллионеров»

Forbes составил список лучших в сегменте private banking, или «банков для миллионеров». Высшие строчки рейтинга заняли подразделения private banking банка ВТБ, СберБанка и Альфа-Банка. Полный список опубликован на сайте издания.

Оценка была основана на числе клиентов и объеме активов, рейтингах ведущих российских агентств, тарифах по сбережениям средств, а также на результатах голосования участников рынка.

Forbes разделил членов рейтинга по четырем категориям: «Платина» (выше 80 баллов), «Золото» (50–80 баллов), «Серебро» (40–50 баллов) и «Бронза» (ниже 40 баллов).

«В динамично развивающемся мире пожелания и потребности состоятельных клиентов и членов их семей постоянно меняются. И наша цель — не просто быть банком первого выбора, а предвосхищать запросы»,— прокомментировала результаты рейтинга старший вице-президент, руководитель Private Banking и «Привилегии» ВТБ Оксана Семененко.

Согласно аналитике ВТБ, количество клиентов ВТБ Private Banking за год увеличилось на треть, а портфель под управлением вырос практически в 1,5 раза.

Forbes в десятый раз подводит итоги рейтинга лучших российских «банков для миллионеров». Первый такой рейтинг был опубликован в 2016 году, и с тех пор, как отмечает издание, ландшафт рынка банковских услуг для частных клиентов с большими и сверхбольшими капиталами претерпел значительные изменения.