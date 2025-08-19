Оборот эквайринга в Краснодарском крае вырос на 13%

По итогам 6 месяцев 2025 года банк ВТБ зафиксировал рост оборота эквайринга в Краснодарском крае. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился на 13%. Это подтверждает активное развитие безналичных платежей в регионе.

В банке уточнили, что рост оборотов связан с расширением сотрудничества с малым и средним бизнесом региона, а также с тем, что сегодня покупатели предпочитают безналичные способы оплаты — например, QR-коды, стикеры. Поэтому спрос на установку эквайринговых терминалов на Кубани в первом полугодии 2025 года вырос более чем на 71% в сравнении с аналогичным периодом в 2024 году.

«Рост оборота эквайринга в регионе говорит об общей тенденции к цифровизации платежей. Это заслуга в том числе и растущего турпотока на курорты Кубани — туристам комфортнее и спокойнее использовать терминалы для оплаты товаров и услуг. Предприниматели идут навстречу своим клиентам и выбирают современные цифровые решения»,— прокомментировал управляющий ВТБ в Краснодарском крае — вице-президент банка Сергей Кадакин.

Он также уточнил, что основными направлениями бизнеса, наиболее активно пользующимися эквайрингом, являются продуктовые маркеты, магазины одежды и обуви, а также заведения общественного питания — кафе, рестораны, точки фастфуда.