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01 июля, понедельник
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Новости
08:48
Moody’s сообщило о снижении финансовой автономии регионов
09:43
Пять онлайн-сервисов требуют от «Яндекса» доступ ко всем формам поисковой выдачи
11:01
ТАСС: при наводнении в Иркутской области погибли семь человек
08:31
Минздрав утвердил правила оказания паллиативной помощи
10:01
Протестующие в Гонконге попытались прорваться в здание Административного совета
11:21
Тарифы ЖКХ увеличатся на 2,4%
11:21
На севере Кипра в воздухе взорвалась ракета
10:54
Средний размер штрафа протестующим вырос почти в пять раз с 2012 года
10:43
Три чиновника задержаны в Дагестане за хищение 240 млн рублей при строительстве школ
10:28
В результате взрыва в столице Афганистана погибло не менее десяти человек
10:25
Директором департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ назначен Илья Ясинский
10:12
Иран увидел угрозу смерти ОПЕК в усилении власти России и Саудовской Аравии
10:04
Вступили в силу меры по ограничению задолженности по микрокредитам
09:55
В Иркутской области продолжает увеличиваться территория затопления
09:21
Цена нефти WTI превысила $60 за баррель впервые с 23 мая
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(обновлено: 01.07.2019)
Деятельность Росгвардии
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8
Росгвардия умерила тыл
Ведомство Виктора Золотова собрались покинуть его первый заместитель и куратор тыловых вопросов
4
Широколампасный интернет
Созданием сети для МВД, Росгвардии и социально значимых объектов готовы заняться «Ростелеком» и Tele2
33
Добыча полезных охраняемых
ЧОПам нефтяных компаний мешает Росгвардия
7
Виктор Золотов в споре с Алексеем Навальным апеллировал к суду
Каковы перспективы иска главы Росгвардии
6
«Хоть мечом, хоть дубиной, хоть голыми руками»
Ликбез по истории дуэлей в России
223
«Обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную»
Виктор Золотов записал видеообращение к Алексею Навальному
1
Росгвардия проголосует в авангарде
Специально для ее сотрудников московские участки откроют в 6 утра
2
Прокурору Москвы открылось «Око»
Надзор считает, что пострадавшего в перестрелке сотрудника Росгвардии незаконно обвинили
4
Росгвардия попала в «Око»
Раненного в перестрелке в «Москва-Сити» спецназовца обвинили в хулиганстве
Замначальника управления Росгвардии связали с ОПС
Полковника подозревают в получении денег от «Законовских»
6
Глава управления Росгвардии заподозрена во взятках за снисходительность
Следствие считает, что за 40 тыс. рублей полковник освобождала от дисциплинарных наказаний
Росгвардия вступила в ряды дольщиков
Арестован глава компании, не передавший силовикам 400 квартир
«Похищение» и наказание
Что грозит москвичу, «укравшему» в метро бойца Росгвардии
16
Гвардейцы ответят за охрану «Зимней вишни»
Росгвардия усмотрела преступление в действиях своих сотрудников в Кемерово
Силовикам подложили заминированный ноутбук
При расследовании убийства саратовского бизнесмена пострадали полицейский и росгвардеец
1
Подозреваемого в нападении на часть Росгвардии нашли на Украине
В Киеве арестован Али Бакаев
Мигранты устроили бунт в спецприемнике
Для восстановления порядка потребовалось вмешательство полиции и спецназа Росгвардии
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Приложения
Огонёк
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Регионы
Автопилот
Наука
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Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия