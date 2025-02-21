Путин присвоил звание генерал-майора замглавы Росгвардии по ДНР Ходаковскому

Заместителю начальника главного управления (ГУ) Росгвардии по Донецкой народной республике (ДНР) Александру Ходаковскому присвоено звание генерал-майора полиции. Это следует из указа президента Владимира Путина №86, опубликованного на портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал Александра Ходаковского Фото: телеграм-канал Александра Ходаковского

Господин Ходаковский — бывший командир спецподразделения «Альфа» управления Службы безопасности Украины (СБУ) по Донецкой области. Он перешел на сторону ДНР в 2014 году и сыграл одну из важнейших ролей на первом этапе противостояния пророссийских сил с украинскими властями: контролируемые экс-сотрудником СБУ группы вооруженных ополченцев и активистов разоружали войсковые части ВСУ в Донецке и пленили целый ряд местных командиров украинской армии в период с 12 по 23 апреля 2014 года. Позднее Александр Ходаковский стал командиром батальона «Восток», состоявшего из бывших украинских силовиков и российских добровольцев. Вместе с тем финансирование и деятельность батальона связывали с украинским олигархом Ринатом Ахметовым.

С 13 ноября по 13 марта 2015 года господин Ходаковский занимал должность секретаря Совета безопасности ДНР. 25 марта 2023 года расширенный до уровня бригады экс-батальон «Восток» перешел под руководство Росгвардии, а несколькими днями позже Александр Ходаковский занял должность замначальника ГУ Росгвардии по ДНР.

Дмитрий Сотак