Работающим с БПЛА сотрудникам МВД и Росгвардии могут поднять зарплату на 30%

Сотрудникам МВД и Росгвардии, чья работа связана с применением и эксплуатацией БПЛА, установят надбавку к должностному окладу в размере 30%. С этой инициативой выступило МВД. Подготовленный ведомством законопроект затрагивает правоотношения, возникшие с 1 января 2026 года.

МВД предложило расширить список особых условий службы сотрудников органов внутренних дел, служащих в войсках национальной гвардии и имеющих специальные звания полиции. В перечень, состоящий из 23 категорий, добавят еще одну — работу с БПЛА. Согласно пояснительной записке, проект позволит «обеспечить стимулирование» сотрудников органов внутренних дел, предоставит им дополнительные соцгарантии и поспособствует привлечению кадров.

Средняя зарплата сотрудников силовых структур по стране равняется 60 тыс. руб., заявил «Ведомостям» председатель московского профсоюза МВД и Росгвардии Михаил Пашкин. Прибавка может составить 20 тыс. руб.

Сейчас максимальная надбавка к окладу до 100% предусмотрена, в частности, за службу на должностях летного состава в авиаподразделениях, в отрядах быстрого реагирования, в подразделениях МВД и Росгвардии на Байконуре и на объектах хранения химического оружия. За службу в подразделениях по делам несовершеннолетних и по вопросам миграции полагается надбавка до 40%. Повышение на 20% положено за службу, связанную с сопровождением поездов, применением иностранных языков, с охраной и со службой в дежурных частях.