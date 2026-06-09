Генеральские поборы

Как стало известно “Ъ”, в Москве военный суд рассмотрит уголовное дело в отношении сразу двух генералов, инициированное главнокомандующим Росгвардией Виктором Золотовым. На скамье подсудимых окажутся его бывший первый заместитель генерал-полковник Виктор Стригунов и экс-начальник тыла предшественника Росгвардии — главного командования внутренних войск (ВВ) МВД — генерал-лейтенант Владимир Панов. Им вменяется в вину целый ряд преступлений, совершенных более десяти лет назад, в том числе взятки, которые фигуранты получали от бизнесменов при выполнении госконтрактов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Стригунов

Фото: Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации Виктор Стригунов

Фото: Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации

По данным, опубликованным на официальном сайте 235-го гарнизонного военного суда Москвы, именно в него из Главной военной прокуратуры поступили материалы уголовного дела генералов Виктора Стригунова и Владимира Панова. Рассмотреть их поручено одному из самых опытных судей, Андрею Толкаченко, известному целым рядом довольно суровых решений, в том числе обвинительным приговором группе экс-сотрудников СКР и ФСБ зимой этого года.

Оба подсудимых — мужчины в возрасте. Виктору Стригунову 67 лет, а Владимиру Панову уже 72 года. Каждому предъявлены обвинения, предусматривающие более десяти лет лишения свободы. Господину Стригунову инкриминируются три эпизода получения взяток в особо крупном размере, посредничество во взяточничестве в особо крупном размере и превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий из корыстной или иной заинтересованности.

Как сообщал “Ъ”, почти все преступления совершены более десяти лет назад, а проверка, которая легла в основу расследования, была инициирована главкомом Росгвардии Виктором Золотовым.

Первым летом прошлого года был задержан и помещен в СИЗО Виктор Стригунов, а в сентябре — Владимир Панов. Представители следствия тогда продемонстрировали видео штурма спецназом коттеджа бывшего генерала ВВ МВД.

В СКР полагают, что инкриминируемые ему деяния господин Стригунов совершил, возглавляя Сибирское региональное командование предшественника Росгвардии — внутренних войск МВД.

Как считают следователи, генерал Стригунов «располагал информацией о наличии ограничений использования учебного центра ведомства в Кемеровской области ввиду несоответствия площади отведенного земельного участка и незначительного удаления от аэропорта», но все же дал указание своим подчиненным организовать его строительство.

«В результате преступления условия контракта выполнены не были, учебный центр в эксплуатацию не введен, что повлекло причинение имущественного вреда государству в особо крупном размере, в сумме свыше 2 млрд руб.»,— сообщали представители следственных органов. Также, по их словам, в 2012–2014 годах господин Стригунов, ушедший со службы в 2023 году, получил от бизнесменов взятки более чем на 66 млн руб. за общее покровительство при проведении строительных работ.

Генерал Панов уже второй раз окажется на скамье подсудимых. Как рассказывал “Ъ”, в 2020 году его признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями: он распорядился отремонтировать общежития в Грозном за счет федерального бюджета, хотя по договору ремонтом должны были заняться две частные строительные компании. Именно они с нарушениями построили здание. Ущерб государству составил 56,3 млн руб., но наказание фигуранту назначили скорее символическое — штраф в 400 тыс. руб.

Согласно новому обвинению, генерал Панов получил 37 млн руб. от экс-главы компании «СК "Ремстройторг"» Сергея Чечко, а также его партнера по бизнесу, бывшего заместителя губернатора Кемеровской области Антона Сибиля. Следствие считает, что взятка была предоставлена «за заключение и исполнение государственных контрактов для МВД России» и за общее покровительство. При обысках у строителя в погонах нашли 21 млн руб., а также установили свыше 40 объектов недвижимости, оформленных на генерала и членов его семьи. Стоимость арестованных активов превысила 240 млн руб.

«Ремстройторг», возводивший в том числе учебный центр внутренних войск МВД, был оштрафован за дачу взяток должностному лицу на 20 млн руб. Впоследствии компания обанкротилась.

Что касается господина Стригунова, то у него арестовали активы всего на 21 млн руб. При этом в прошлом году по иску Генпрокуратуры с него, а также ряда чиновников и коммерсантов, которым он покровительствовал, был взыскан ущерб почти в 1 млрд руб., нанесенный при строительстве оборонительных сооружений на границе Белгородской области и Украины. Адвокаты подсудимых сочли комментарии по делу преждевременными.

Сергей Сергеев