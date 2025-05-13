Силовиков могут обязать сдавать генный материал для опознания в случае смерти

Минобороны РФ предлагает проводить обязательную геномную регистрацию военнослужащих, а также сотрудников ряда других силовых ведомств. Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения и проведения независимой антикоррупционной экспертизы.

Как отмечается в пояснительной записке, документ был разработан во исполнение поручения президента РФ по итогам заседания Совета по правам человека 10 декабря 2024 года и «в целях повышения социальной защиты членов семей» некоторых категорий граждан. В случае его принятия новые требования коснутся гражданских специалистов и военнослужащих вооруженных сил, Росгвардии, добровольческих формирований, сотрудников военной прокуратуры, ФСБ, ФСО и СВР, которые могут быть задействованы для службы в зоне боевых действий и выполнения задач за пределами территории России. Кроме того, данная мера будет применяться в отношении иностранцев, поступающих на военную службу в ВС РФ по контракту. Регистрацию геномных данных будут проводить подразделения органов внутренних дел по направлению должностных лиц соответствующих ведомств, а сами эти данные будут храниться «до достижения лицами 70 лет или до установления факта смерти указанных лиц с установлением их личности».

Напомним, геномные данные — это информация о ДНК человека, которая позволяет в том числе идентифицировать личность в случаях, когда другие методы (визуальное опознание, отпечатки пальцев, зубные карты) невозможны или недостаточны. В контексте упомянутого законопроекта они могут использоваться, например, для опознания погибших и принятия мер по социальной поддержке их семей, а также для других целей, связанных с военной службой.

Дмитрий Сотак