В гвардию взяточников прибыло

Военный суд заключил под стражу в Москве начальника вещевого управления департамента тылового обеспечения Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия) Александра Бусыгина. По версии следствия, полковник получил 6 млн руб. от бизнесменов, обещая им покровительство при выполнении госконтрактов на поставку для росгвардейцев предметов личной гигиены. Однако поставки были сорваны, а живший на широкую ногу офицер оказался в СИЗО.

Ходатайство следователей Главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР об аресте полковника Бусыгина рассмотрел и удовлетворил 26 сентября судья 235-го гарнизонного военного суда Николай Петухов. Основными доводами для отправки в СИЗО стали тяжесть обвинения, обширные связи высокопоставленного росгвардейца и возможность скрыться от следствия. «Бусыгин обвиняется в получении взятки в особо крупном размере при исполнении государственных контрактов (ч. 6 ст. 290 УК РФ)»,— пояснили “Ъ” в ГВСУ СКР, отметив, что преступление было выявлено в «результате комплекса мероприятий, проведенных во взаимодействии с сотрудниками ФСБ России и Главным управлением собственной безопасности Росгвардии».

По версии следствия, в 2023 году Росгвардия заключила многомиллионные контракты с АО «Дзержинская швейная фабрика “Русь”». Это предприятие из Нижегородской области функционирует еще с 1929 года, а сейчас предоставляет широкий спектр товаров: от служебного обмундирования и школьной формы до различных расходных материалов для врачей.

Росгвардейцам должны были поставить «предметы личной гигиены», а контроль за исполнением контрактов был возложен на начальника вещевого управления департамента тыла.

«В 2023–2024 годах Бусыгин получил от представителей фабрики взятку в размере 6 млн руб. за осуществление общего покровительства при исполнении государственных контрактов»,— заявили представители следствия, отметив, что договоры выполнены так и не были, а «государству причинен материальный ущерб».

На прошлой неделе военные следователи в сопровождении группы спецназа нагрянули в подмосковный коттедж господина Бусыгина. На случай сопротивления помимо оружия у бойцов были инструменты для вскрытия мощных бронированных дверей, однако задержание и обыск прошли без эксцессов.

Оказалось, что тыловик жил в огромном, со вкусом обставленном доме, который окружали аккуратные газоны и служебные постройки, а под навесом стояла люксовая иномарка.

Как отметили в ГВСУ СКР, сейчас устанавливаются принадлежащие полковнику имущество и недвижимость, которые арестуют для погашения ущерба.

Ранее нареканий по службе к полковнику Бусыгину не имелось. Не так давно он проводил в Перми учебно-методические сборы с начальниками отделов, отделений и служб вещевого обеспечения оперативно-территориальных объединений и воинских частей Росгвардии. Они касались вопросов «ведения ротного хозяйства» и «актуальных вопросов вещевого обеспечения».

Стоит отметить, что Александр Бусыгин с вменяемой ему взяткой в 6 млн руб. выглядит довольно скромно на фоне других ранее пойманных на коррупции сослуживцев. Как рассказывал “Ъ”, сейчас в Московском гарнизонном военном суде идет громкий процесс над бывшим заместителем главкома Росгвардии Сергеем Милейко. Сначала он был осужден на шесть лет и лишен звания генерал-лейтенанта за мошенническое завладение нежилым помещением, где его супруга открыла салон красоты. А сейчас предстал перед судом за закупку обмундирования по завышенным на 400 млн руб. ценам.

В Ростове-на-Дону в местном гарнизонном суде в завершающую стадию вступили слушания по делу бывшего замглавы департамента тылового обеспечения гвардии генерал-майора Мирзы Мирзаева. Занимавший до недавнего времени пост заместителя командующего Южным округом Росгвардии по тылу офицер обвиняется в получении взятки в размере 140 млн руб. от руководства компании—производителя модулей для строительства складов. Кстати, по некоторым данным, ранее в том же округе служил и Александр Бусыгин, занимавшийся закупками вещевого довольствия для подразделений.

Но возглавляет список предполагаемых коррупционеров бывший первый замглавкома Росгвардии генерал-полковник Виктор Стригунов, задержанный в июле этого года. Как сообщал “Ъ”, возглавляя Сибирское региональное командование предшественника Росгвардии — внутренних войск МВД, он, по версии СКР, злоупотребляя полномочиями, распорядился построить учебный центр в неподходящем для этого месте. Это исключило возможность его эксплуатации, а государство лишилось 2 млрд руб. В те же годы, по данным следствия, генерал получил порядка 66 млн руб. в виде взяток от бизнесменов за покровительство при выполнении госконтрактов на проведение строительных работ.

Сергей Сергеев