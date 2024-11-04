Генералу откатили со складской базы

«Ъ» стали известны подробности уголовного дела, расследуемого в отношении и. о. заместителя руководителя департамента тылового обеспечения Федеральной службы войск национальной гвардии (ФСВНГ) Мирзы Мирзаева, до недавнего времени занимавшего пост замкомандующего Южным округом Росгвардии по тылу. Генерал-майор подозревается в получении отката в размере 140 млн руб. от руководства компании-производителя модулей для строительства складов. Вместе с ним за посредничество в получении взятки суд отправил в СИЗО Махира Сафарова — фактического собственника АО «Демис», крупной фирмы по производству обуви, через счета которой прогнали часть денег для генерала. Свою вину оба фигуранта, по данным «Ъ», не признают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мирза Мирзаев (на переднем плане)

Фото: Пресс-служба Южного округа Росгвардии Мирза Мирзаев (на переднем плане)

Фото: Пресс-служба Южного округа Росгвардии

Уголовное дело в отношении генерал-майора Мирзы Мирзаева, до июля нынешнего года заместителя командующего Южным округом Росгвардии по тылу, а затем — и. о. замруководителя департамента тылового обеспечения—начальника управления материального обеспечения ФСВНГ, было возбуждено Главным военным следственным управлением СКР 2 ноября по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). В тот же день он был задержан в Ростове-на-Дону и доставлен в Москву, где следователи также задержали второго фигуранта — 53-летнего уроженца Грузии Махира Сафарова, заместителя гендиректора, а фактически собственника АО «Демис» — крупной компании по производству обуви, имеющей собственные заводы в России и Турции. Махира Сафарова заподозрили в посредничестве в даче особо крупной взятки (ч. 4 ст. 291. 1 УК РФ).

Основанием для привлечения обоих фигурантов к уголовной ответственности стали показания гендиректора ООО «Пегас-Эко» Эркина Захидова, сообщившего, что в августе 2023 года его компания заключила контракт с территориальной гарнизонной квартирно-эксплуатационной частью Росгвардии на сумму 479,9 млн руб. на поставку быстровозводимых зданий из сборно-разборных конструкций для обустройства складской базы.

Вскоре после этого генерал-майор Мирзаев, по материалам дела, встретившись с Эркином Захидовым, заявил тому, что из этой суммы предприниматель должен будет заплатить ему 140 млн руб. за помощь в увеличении суммы контракта, пролонгирование сроков его исполнения, за выплату его фирме аванса, а также общее покровительство. Деньги следовало перечислить на счета АО «Демис» и другой компании-посредника — ООО «Опусгрупп», что предприниматель и сделал, отправив средства тремя траншами с сентября 2023 по январь 2024 года по фиктивным договорам субподряда на поставку металлоконструкций.

Следствие выяснило, что впоследствии Махир Сафаров, а также «неустановленные лица», в том числе из сотрудников Росгвардии, обналичили деньги и передали их генералу Мирзаеву.

Эркин Захидов как лицо, добровольно сообщившее о преступлении, остался в уголовном деле в статусе свидетеля.

Что же касается Мирзы Мирзаева и Махира Сафарова, то они оба в ходе допроса в качестве подозреваемых 3 ноября отрицали совершение каких-либо противоправных деяний. При этом официальное обвинение в этот день им предъявить не успели, а отвезли в 235-й гарнизонный военный суд, где следствие ходатайствовало о заключении подозреваемых под стражу, в частности ссылаясь на то, что фигуранты подозревается в совершении особо тяжких преступлений, за которые генералу грозит до 15 лет колонии, а предпринимателю — до 12 лет.

Следствием также было отмечено, что, находясь на свободе, фигуранты могут скрыться или помешать расследованию, тем более что у Махира Сафарова имеются родственники за границей и «многочисленные связи в правоохранительных органах и органах государственной и муниципальной власти», а на свободе находятся пока еще не установленные соучастники преступления, с которыми подозреваемые могут вступить в сговор с целью противодействия расследованию. К представленным в суд материалам следствие присовокупило рапорт ФСБ о том, что Махир Сафаров имеет возможности скрыться и оказать давление на свидетелей.

Также было особо отмечено, что вменяемое фигурантам деяние отягчается тем, что было совершено в условиях СВО в период мобилизации.

Прокуратура поддержала ходатайство следствия, в то время как защита назвала вышеназванные доводы СКР голословными, подчеркнув, что ни у Мирзы Мирзаева, ни у Махира Сафарова нет банковских счетов или имущества за границей. В качестве альтернативы заключению фигурантов под стражу были предложены домашний арест или запрет определенных действий, прочив чего представители следствия и прокуратуры возражали.

В итоге суд нашел доводы следствия обоснованными, отправив под стражу до 2 января 2025 года сначала бизнесмена Сафарова, а вслед за ним и генерал-майора Мирзаева.

При этом если первый свое 52-летие отметил весной нынешнего года на свободе, то второй встретит свой 54-й день рождения в середине ноября уже в СИЗО.

Теперь по закону в течение десяти дней им должны предъявить обвинение или, в противном случае, выпустить на свободу,

Впрочем, защита обоих фигурантов не согласна с принятыми решениями и будет добиваться их отмены во 2-м Западном окружном военном суде.

Мария Локотецкая