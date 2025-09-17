«Нет больше наших пацанов»

В среду, 17 сентября, в Орле простились с тремя саперами Росгвардии, которые погибли при взрыве на железной дороге. Траурная церемония прошла в городском Театре имени Тургенева. Возле трех гробов молодых мужчин плакали все — и гражданские, и сослуживцы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С погибшими саперами Росгвардии пришли проститься сотрудники всех силовых ведомств

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ С погибшими саперами Росгвардии пришли проститься сотрудники всех силовых ведомств

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В здание городского театра один за другим заходили с цветами росгвардейцы, полицейские, военнослужащие. На входе в зал стоял крепкий широкоплечий омоновец. Стоило чуть приглядеться — и оказывалось, что у силовиков четное число гвоздик и роз в букетах, а у сурового мужчины на входе — красные от слез глаза. Люди в погонах жали ему руку — и делали это заметно дольше принятого. Чтобы поддержать. А тот неловко кивал, а затем смахивал слезы и бросался помогать пожилым женщинам пройти к свободным креслам.

Женщины тоже плакали.

На сцене стояли три гроба, укрытые российскими флагами. С траурных фотографий смотрели в зал 25-летний Дмитрий Астахов, 32-летний Денис Оксов и 37-летний Дмитрий Баранов.

Вечером 13 сентября в Орловской области, на перегоне Малоархангельск—Глазуновка, произошел взрыв. Согласно официальным источникам, заложенная на путях бомба сдетонировала в тот момент, когда рядом находились трое саперов техгруппы «Крепость» ОМОН Росгвардии. Двое погибли на месте, один умер в больнице. Власти Орловской области пообещали выплатить семьям погибших по 1 млн руб.

Наконец к стойке микрофона на сцене подошел ведущий — пока только проверить звук. В первом ряду рыдала женщина с красиво уложенными седыми локонами. «Димка (Дмитрий Астахов.— “Ъ”) с нашего двора, я его помню во-о-от с такого возраста,— всхлипнув, она опустила ладонь, как будто погладила по голове маленького мальчика.— И сын мой с ним дружил, да и мы с мамой его дружим. Димка был замечательный. Хороший сосед дороже любого родственника». Женщина поднесла платочек ко рту и снова громко заплакала — и не могла остановиться даже в минуту молчания.

Первым выступил замкомандующего Центральным округом войск Нацгвардии РФ Вячеслав Пытков. «Сегодня мы провожаем в последний путь наших боевых товарищей, верных сынов Отечества, чей подвиг достоин почитания,— произнес он, обращаясь и к залу, и к сидящим возле гробов родственникам погибших.— Преждевременная гибель таких людей всегда переносится очень тяжело. Смерть вырывает из наших рядов лучших. Я горжусь тем, что довелось стоять в одном строю с этими людьми, настоящими героями. Я понимаю, что никакие слова не смогут заменить вам ваших близких. Но их имена будут записаны золотыми буквами в историю России и навечно будут занесены в память».

На сцену вынесли три ордена Мужества — и господин Пытков вручил красные коробочки женам Дмитрия Баранова и Дениса Оксова.

Мать Дмитрия Астахова просто не смогла встать с кресла, истощенная нескончаемым потоком слез. Господин Пытков подошел к ней, наклонился и попытался успокоить. Женщина взяла в руки посмертный орден сына — и зарыдала еще громче, уткнувшись в плечо замкомандующего.

Губернатор Андрей Клычков назвал гибель трех росгвардейцев «тяжелым ударом для всей области» — и напомнил гражданам о «врагах, каждый день замышляющих свои грязные дела». «Мы на родной земле и не отступим. Будем еще сильнее поддерживать своих защитников в священной битве за будущее России. Вечная память героям, их имена вписаны в историю Орловщины, как имена всех поколений наших воинов. Будем достойны подвига земляков. Враг будет разбит, победа будет за нами!» — заключил губернатор. Затем он возложил к гробам цветы, которые торопливо подал помощник.

В полной тишине к микрофону медленно подошел начальник орловского управления Росгвардии Сергей Ольшанский. «В нашей семье, в орловской Росгвардии, горе… Ушли лучшие,— пытаясь подобрать слова, он говорил с большими паузами.— Это не просто молодые парни, это настоящие герои. У всех пусть недолгий, но героический путь. Путь каждодневного подвига. Надо быть мужественным, чтобы выбрать для себя службу в Росгвардии. Надо быть еще более мужественным, чтобы выбрать для себя службу в ОМОНе. Надо быть еще более мужественным, чтобы выбрать для себя профессию сапера». Повернувшись к родственникам погибших, господин Ольшанский глухо сказал, что невозможно заменить сыновей, братьев и мужей — и что никто не заменит росгвардейцам погибших товарищей. «Есть такие слова: "Быть воином — жить вечно". В наших сердцах они будут жить вечно. Их память будет вечна»,— пообещал он.

Когда торжественная часть церемонии завершилась, всех пригласили возложить цветы — и к ступенькам на сцену выстроилась длинная очередь. Росгвардейцы, полицейские и военные подходили к гробам, крестились, осторожно клали букеты (цветов было так много, что распорядителям приходилось их постоянно перекладывать — чтобы не заслоняли фотографии), выражали соболезнования родственникам и, сдерживаясь до последнего, уходили через боковой выход…

И только оттуда, из-за кулис, доносились рыдания. Эти мужчины не разрешали себе плакать на сцене.

Очередь дошла до пожилой соседки Дмитрия Астахова. Она положила цветы к гробу, обошла его и тихонько погладила флаг трясущейся рукой. Затем она подошла к матери Дмитрия; женщины обнялись и заплакали. Все затихли. Стоящие в очереди омоновцы не выдержали и разом сняли береты.

На улице их коллеги курили возле театра. Они стояли в тени, за бетонным укрытием от беспилотников. Курили молча, стараясь не смотреть друг другу в покрасневшие глаза. Затем один тихо произнес: «Нет больше наших пацанов». И все снова замолчали.

Полина Мотызлевская