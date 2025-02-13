Полковников Росгвардии завели на посадку

Как стало известно “Ъ”, ГВСУ СКР предъявило новое обвинение одному из фигурантов уголовного дела о махинациях в Росгвардии полковнику Андрею Степину. По версии следствия, он вместе с двумя офицерами и бизнесменом похитил более 140 млн руб. при поставках различной спецтехники на аэродромы ведомства. Сам полковник вину категорически отрицает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полковник Росгвардии Андрей Степин

Фото: из личного архива Андрея Степина Полковник Росгвардии Андрей Степин

Фото: из личного архива Андрея Степина

По данным “Ъ”, заместителю начальника управления специальных видов технического и тылового обеспечения авиации Главного управления авиации (ГУА) Росгвардии Андрею Степину предъявлено обвинение в четырех эпизодах особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ранее полковнику инкриминировали злоупотребление должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа, повлекшее тяжкие последствия (п. «б» ч. 2 ст. 285.4 УК РФ). С ноября прошлого года он содержится в спецблоке для бывших сотрудников силовых структур в столичном СИЗО-4 «Медведь».

Как считают следователи, в 2019–2020 годах полковник Степин вместе с подельниками «путем обмана и введения в заблуждение должностных лиц Росгвардии» похитили более 140,5 млн руб. в рамках заключенных с ООО «Вектор» контрактов.

Речь шла о поставках на аэродромы «Ермолино» (Балабаново), Моздок и «Чкаловский» (Щелково) зарядной аккумуляторной станции, авиационного комплекса пунктов управления инженерно-авиационно-инженерной службы, двух аэродромных пожарных автомобилей и четырех топливозаправщиков. По данным источников “Ъ”, Андрей Степин вину не признал, отказавшись от дачи показаний. Один из его адвокатов подтвердил “Ъ” эту информацию, пояснив, что сейчас необходимо время для анализа аргументов следствия. В целом же защита считает новое обвинение абсурдным «довеском» к старому. «Похоже, что следователи решили объявить завышенными по стоимости все контракты с "Вектором", хотя они заключены по рыночным ценам на основании конкурсов»,— говорят в окружении офицера.

Первое уголовное дело было возбуждено в конце марта прошлого года в отношении неустановленных предпринимателей и сотрудников Росгвардии. В нем речь шла о многомиллионных хищениях при закупке в 2019 году пяти комплексов — административных (штабных) двухэтажных построек для одного из авиационных полков Росгвардии.

По версии следствия, вместо разборных конструкций, которые по контракту стоили 197 млн руб., были поставлены и смонтированы более дешевые стационарные здания. Разница в цене в 79,9 млн руб. якобы осела в карманах подельников.

Первым в июне прошлого года был задержан поставщик — гендиректор «Вектора» Алексей Сурков. Защита отмечала, что в материалах дела имеются лишь признаки правонарушения, предусмотренного ст. 14.55 КоАП («Нарушение условий контракта по гособоронзаказу»), за которое предусмотрен штраф в 100 тыс. руб., но господина Суркова отправили под стражу и оставили под ней. Позже фигурантами дела стали сотрудники ГУА Росгвардии полковники Андрей Степин и Андрей Чернобаев, а также полковник Олег Гамаюнов из департамента организации реализации госпрограмм и организации закупок того же ведомства. Как считают в ГВСУ СКР, поставщик, действуя с ведома офицеров, выиграл конкурс по завышенной цене, а полковник Гамаюнов обеспечил утверждение его результатов.

По словам защиты, претензии следствия сводились к тому, что сборно-разборную конструкцию для устойчивости установили на фундамент. «Однако это не делает ее неразборной и не превращает в объект капстроительства»,— говорят защитники.

Отметим, что в похожем деле три года назад уже разобрался 2-й Западный окружной военный суд.

Как сообщал “Ъ”, трое офицеров из подразделения материально-технического обеспечения управления авиации ФСБ и предприниматель-подрядчик из Ставрополя обвинялись в афере с ущербом в 63,5 млн руб. при возведении передвижного комплекса для арктического летного отряда спецслужбы в Воркуте. Но после полутора лет пребывания в СИЗО фигуранты были полностью оправданы.

Сергей Сергеев