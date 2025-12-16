Вещевое удовольствие

Как стало известно “Ъ”, 8,5 и 8 лет заключения запросило гособвинение для бывшего заместителя главкома Росгвардии Сергея Милейко и поставщика вещевого довольствия сотрудникам ведомства Игоря Шальнова, причастных к махинациям с обмундированием. При этом прокурор отказался от обвинения по 11 из 22 эпизодам дела, а объем предполагаемых хищений сократился с 400 млн до 250 млн руб. Сами подсудимые требуют полного оправдания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший заместитель директора Росгвардии по тыловым вопросам Сергей Милейко во время заседания суда (август 2024 года)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Бывший заместитель директора Росгвардии по тыловым вопросам Сергей Милейко во время заседания суда (август 2024 года)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Прения сторон наконец начались на процессе, который идет в Московском гарнизонном военном суде еще с июля прошлого года. Столь длительный срок объясняется большим объемов материалов — следователи главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР собрали 450 томов материалов.

Представители военной прокуратуры попросили признать подсудимых виновными в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК).

Для Игоря Шальнова, главы группы компаний «Магеллан», в которую входила фирма «Спецшвейснаб», поставлявшая обмундирование и другое вещевое имущество для Росгвардии, обвинение запросило восемь лет лишения свободы. А для уже бывшего генерала Милейко — шесть лет. Но с учетом имеющегося у него приговора опять же за мошенничество прокуроры попросили назначить фигуранту восемь лет и шесть месяцев общего режима.

Расследование махинаций с поставками ООО «Спецшвейснаб» под руководством господина Шальнова обмундирования для Росгвардии началось еще в 2019 году. Эта компания была утверждена правительством единственным поставщиком Росгвардии и исполнила только за два года 148 госконтрактов на 3,4 млрд руб. Следствие считает, что, вступив в сговор с Сергеем Милейко и десятью ведущими швейными предприятиями-конкурентами, предприниматель по двум десяткам контрактов стал поставлять обмундирование по завышенным ценам, к тому же по качеству оно оказалось непригодным для использования. Впрочем, впоследствии арбитражи на основании независимых экспертиз качество формы посчитали хорошим, сумма же причиненного ущерба в деле в итоге составила почти 400 млн руб.

Изначально следователи ГВСУ СКР инкриминировали фигурантам завышение цен по 22 госконтрактам, однако в своей речи прокурор отказался от обвинения в махинациях по 11 соглашениям. Таким образом, сумма предполагаемого ущерба уменьшилась до 256 млн руб.

При этом, как говорят в окружении подсудимых, еще по ряду контрактов завышение выглядит столь сомнительно, что их может исключить из обвинения уже сам суд.

В самом начале процесса предпринимателю Шальнову, который почти четыре года в рамках дела о мошенничестве находился под подпиской о невыезде, неожиданно изменили меру пресечения на арест. Ему инкриминировали дачу взятки в крупном размере (ч. 4 ст. 291 УК РФ) в Челябинске. Речь идет о перечислении на карту замначальника исправительного центра трудовой адаптации расположенной в облцентре ИК-5 Татьяне Николаевой 330 тыс. руб. за «общее покровительство» при заключении договоров на пошив формы. В итоге господин Шальнов, имеющий проблемы со здоровьем, пошел на сделку со следствием, признав вину, хотя ранее утверждал, что просто помогал старой знакомой, после чего его перевели под домашний арест по месту жительства в Уфе с разрешением на самостоятельные авиаперелеты в Москву для участия в судебном процессе.

Его предполагаемый сообщник бывший замглавы Росгвардии по тылу Милейко давно содержится под стражей, отбывая шестилетний срок за незаконное получение помещения в ведомственном доме в Подмосковье, где его супруга открыла салон красоты. Сергей Милейко отсидел почти весь назначенный судом срок, несколько раз ходатайствовал об условно-досрочном освобождении, но был оставлен под стражей.

Отметим, что бывший генерал написал явку с повинной, сознаваясь в мошенничестве с ценами. Правда, на днях в ходе допроса перед прениями сторон экс-замглавкома от своих показаний отказался, заявив, что они были сделаны под давлением.

Его якобы к этому вынудили, угрожая обвинением в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) в 10 млн руб. и кофемашины от того же Игоря Шальнова. Последний от обвинения в даче взятки (ст. 291 УК РФ) был освобожден в связи с добровольным сообщением о преступлении. Интересно, что в этой же коррупционной схеме принимал участие бывший замначальника финансово-экономического департамента Росгвардии полковник Николай Копытов, через которого и передавались деньги за покровительство госконтрактам на поставку вещевого довольствия. Офицера обвинили в получении взяток, но осужден он был только за мошенничество. Было решено, что фигурант не имел полномочий и возможности влиять на заключение договоров, а «свое служебное положение лишь использовал для обмана» господина Шальнова.

Сам Игорь Шальнов причастность к завышению цен при исполнении госконтрактов категорически отрицает. Его защита настаивает, что сговор поставщиков не доказан, а все дело строится исключительно на явке с повинной Сергея Милейко. Последнюю адвокаты считают не выдерживающей никакой критики.

Сергей Сергеев