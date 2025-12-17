Штабные хищения

В Москве военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела о многомиллионных хищениях при поставках штабных комплексов и другой техники для авиации Росгвардии. Замначальника управления специальных видов технического и тылового обеспечения авиации Главного управления авиации ведомства Андрей Степин, еще один офицер и бизнесмен, по версии следствия, завысили стоимость контракта за счет того, что вместо разборных конструкций штабных зданий были поставлены более дешевые стационарные. Их подельник, полковник Росгвардии Андрей Чернобаев, признавший свою вину, уже получил четыре года колонии.

По данным “Ъ”, В Московском гарнизонном военном суде состоялось первое заседание по уголовному делу о хищении средств Росгвардии. На нем, впрочем, был рассмотрен лишь один вопрос — о продлении срока ареста трем подсудимым. Соответствующее ходатайство военной прокуратуры было удовлетворено.

Как рассказывал “Ъ”, уголовное дело было возбуждено военным следственным управлением СКР по Южному военному округу в конце марта 2024 года, сначала в отношении неустановленных лиц. Почти сразу материалы передали для дальнейшего расследования в Москву, в Главное военное следственное управление (ГВСУ) СКР. В деле говорилось о хищениях при закупке в 2019 году пяти сборно-разборных административных или штабных двухэтажных построек, которые предполагалось установить в подразделениях отдельного смешанного авиационного полка особого назначения Росгвардии.

По первоначальной версии следствия, вместо разборных конструкций, которые по контракту в итоге обошлись в 197 млн руб., были поставлены и смонтированы более дешевые стационарные здания.

Разница в цене составила 79,9 млн руб., которые, как считали в ГВСУ, достались подельникам. Еще несколько более мелких контрактов, в рамках которых также якобы были завышены цены и похищены бюджетные средства, касались поставки пожарных автомобилей, аккумуляторных зарядных станций и так далее.

Первым в июне прошлого года был задержан, а затем взят под стражу поставщик — гендиректор компании «Вектор» Алексей Сурков. Защита коммерсанта, который, кстати, является ветераном боевых действий, пыталась добиться отмены его ареста, указывая, в частности, что в деле усматриваются разве что признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.55 КоАП (нарушение условий госконтракта по гособоронзаказу либо условий договора, заключенного в целях выполнения гособоронзаказа, предусматривает штраф до 100 тыс. руб.). Но коммерсант так и остался под стражей.

Позже фигурантами дела стали старший офицер авиационно-технической службы аэродромно-технического обеспечения из управления Андрея Степина Андрей Чернобаев и Олег Гамаюнов из отдела закупок автобронетанковой и авиационной техники, ГСМ и плавательных средств управления госзакупок департамента организации реализации госпрограмм и организации закупок Росгвардии. Немногим позже наручники надели и на самого Андрея Степина. Как посчитали в ГВСУ, поставщик, действуя вместе с полковником Чернобаевым и с ведома полковника Степина, с помощью введения в тендер аффилированных структур выиграл его, предложив завышенную цену, а полковник Гамаюнов обеспечил утверждение контракта.

Изначально, как рассказывал “Ъ”, троим офицерам и поставщику вменили в вину мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и злоупотребление должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа, повлекшем тяжкие последствия (п. «б» ч. 2 ст. 285.4 УК РФ). Однако в окончательной редакции обвинения вторая статья уже не фигурировала. По некоторым данным, полковник Чернобаев признавал свою вину полностью, а полковник Гамаюнов — частично. В результате материалы в отношении господина Чернобаева выделили в отдельное производство, а его дело направили в суд для рассмотрения раньше остальных. Заключивший сделку со следствием полковник ходатайствовал о проведении процесса над ним в особом режиме, без вызова свидетелей и исследования доказательств.

28 октября экс-росгвардеец был приговорен к четырем годам лишения свободы с лишением звания полковника. Он был осужден за хищение по завышенным ценам около 119 млн руб.

Трем его предполагаемым сообщникам инкриминируется вся сумма заключенных при их участии контрактов. «Следствием установлено, что в 2017–2021 годах. между государственным заказчиком и подконтрольными Суркову коммерческими организациями заключены многомиллионные контракты на поставку специального оборудования и техники. В указанный период Сурков похитил более 220 млн руб. путем предоставления заведомо ложных документов о стоимости продукции»,— сообщали в ГВСУ СКР при окончании предварительного следствия. Как отмечали представители следствия, «в результате преступления условия контракта выполнены не были, чем государству причинен ущерб в особо крупном размере». На случай признания подсудимых виновными «в целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа и обеспечения гражданского иска наложен арест на имущество» — на сумму ущерба.

«По уголовному делу следствием собрана достаточная доказательная база… изъяты и осмотрены предметы и документы, допрошены свидетели, проведены очные ставки, получены заключения судебных экспертиз»,— резюмировали в ГВСУ.

Несмотря на уже вынесенный обвинительный приговор Андрею Чернобаеву, другие фигуранты намерены, по данным “Ъ”, доказать свою невиновность. Как говорят в их окружении, надежду на это им дает оправдательный приговор по похожему делу о поставках разборных конструкций для авиации ФСБ. Как сообщал “Ъ”, в ноябре 2022 года 2-й Западный окружной военный суд снял аналогичные обвинения с трех офицеров из отдела материально-технического обеспечения одного из подразделений управления авиации ФСБ. Они, а также предприниматель-подрядчик из Ставрополя обвинялись в поставке стационарного аэродромного комплекса вместо предусмотренного контрактом передвижного для арктического летного отряда спецслужбы в Воркуте. Тогда ущерб оценивался в 63,5 млн руб. Однако в итоге суд полностью оправдал чекистов-тыловиков, признав за ними право на реабилитацию. Они даже восстановились на службе. Интересно, что ныне обвиняемый предприниматель Алексей Сурков, по некоторым данным, в том деле фигурировал в качестве свидетеля: он интересовался воркутинским контрактом, но не стал в нем участвовать, выбрав как более выгодный тот, о котором говорится в нынешнем уголовном деле.

Сергей Сергеев