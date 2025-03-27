Адама Кадырова наградили медалью Росгвардии «За боевое отличие»

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова, 17-летний Адам, удостоен ведомственной медали Росгвардии «За боевое отличие», сообщили в управлении ведомства по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Его наградил директор Росгвардии, Герой России и генерал армии Виктор Золотов. Мероприятие приурочено ко Дню войск национальной гвардии РФ.

Адам Кадыров вошел в Книгу рекордов России как самый молодой глава службы безопасности. Он возглавил отдел обеспечения безопасности главы Чечни 5 ноября 2023 года, в возрасте 15 лет.

С октября 2023 года Адам Кадыров получил около десятка наград. Среди них — звание Героя Чечни, ордена «За заслуги перед Карачаево-Черкесией», «За заслуги перед Уммой» I степени, «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой», «Дуслык» (второй по значимости орден Татарстана).

Также в августе 2024 года его наградили орденом Кадырова. В конце февраля этого года Адаму Кадырову вручили бессрочное удостоверение члена Арабского арбитражного суда.