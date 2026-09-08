Спецназ попал под лавину
Жертвами трагедии в КБР стали участники горной подготовки силовиков
8 сентября стало известно, что жертвами схода лавины в Кабардино-Балкарской Республике (КБР) стали 12 бойцов Росгвардии и других силовых ведомств, проходивших сборы по горной подготовке. Также погиб инструктор спецназовцев, еще пять человек числятся пропавшими без вести. Расследуется инцидент как халатность со стороны организаторов мероприятия.
Фото: Илья Галахов / Коммерсантъ
Сразу несколько источников “Ъ” в силовых структурах сообщили, что в результате схода лавины 6 сентября в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии пострадал целый отряд бойцов различных спецподразделений российских силовых структур, в основном приехавших на сборы из различных подразделений Росгвардии. Ранее в ведомстве рассказывали, что ежегодная программа сборов включает в себя теоретические и практические занятия по альпинизму, скалолазанию, навигации, работе со снаряжением и технике безопасного восхождения.
«В ходе практической части военнослужащие осваивали передвижение по тропам, травянистым склонам, моренам и осыпям, а также совершали восхождения на вершины первой категории сложности. На снежном рельефе они выполняли упражнения по самозадержанию на снегу, организации станций и страховки, работе связки при подъеме и спуске, а также отрабатывали транспортировку пострадавшего,— сообщалось на сайте Росгвардии.— По завершении сборов участники сдали экзамен, были подведены результаты и определены задачи на предстоящий этап обучения».
На этот раз до экзаменов дело не дошло. Участники сборов вместе с опытнейшим петербургским альпинистом и инструктором 69-летним Альбертом Изотовым, возвращаясь в базовый лагерь, попали под сход снежно-ледовой массы. Из 33 человек 13, включая инструктора Изотова, найдены погибшими, еще 5 пропали без вести, 10 спецназовцам потребовалась помощь врачей. В Росгвардии подтвердили, что часть погибших альпинистов служила в ведомстве, отметив, что их семьям будет оказана необходимая помощь. При этом в ведомстве опровергли сообщения СМИ о том, что все жертвы трагедии — бойцы элитного ЦСН «Витязь».
По данным “Ъ”, поисковые мероприятия в ущелье продолжаются. В ведомствах, отправивших бойцов на сборы, проводятся служебные проверки. В свою очередь, Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 293 УК РФ («Халатность»).