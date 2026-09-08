Спецназ попал под лавину

8 сентября стало известно, что жертвами схода лавины в Кабардино-Балкарской Республике (КБР) стали 12 бойцов Росгвардии и других силовых ведомств, проходивших сборы по горной подготовке. Также погиб инструктор спецназовцев, еще пять человек числятся пропавшими без вести. Расследуется инцидент как халатность со стороны организаторов мероприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Галахов / Коммерсантъ Фото: Илья Галахов / Коммерсантъ

Сразу несколько источников “Ъ” в силовых структурах сообщили, что в результате схода лавины 6 сентября в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии пострадал целый отряд бойцов различных спецподразделений российских силовых структур, в основном приехавших на сборы из различных подразделений Росгвардии. Ранее в ведомстве рассказывали, что ежегодная программа сборов включает в себя теоретические и практические занятия по альпинизму, скалолазанию, навигации, работе со снаряжением и технике безопасного восхождения.

«В ходе практической части военнослужащие осваивали передвижение по тропам, травянистым склонам, моренам и осыпям, а также совершали восхождения на вершины первой категории сложности. На снежном рельефе они выполняли упражнения по самозадержанию на снегу, организации станций и страховки, работе связки при подъеме и спуске, а также отрабатывали транспортировку пострадавшего,— сообщалось на сайте Росгвардии.— По завершении сборов участники сдали экзамен, были подведены результаты и определены задачи на предстоящий этап обучения».

На этот раз до экзаменов дело не дошло. Участники сборов вместе с опытнейшим петербургским альпинистом и инструктором 69-летним Альбертом Изотовым, возвращаясь в базовый лагерь, попали под сход снежно-ледовой массы. Из 33 человек 13, включая инструктора Изотова, найдены погибшими, еще 5 пропали без вести, 10 спецназовцам потребовалась помощь врачей. В Росгвардии подтвердили, что часть погибших альпинистов служила в ведомстве, отметив, что их семьям будет оказана необходимая помощь. При этом в ведомстве опровергли сообщения СМИ о том, что все жертвы трагедии — бойцы элитного ЦСН «Витязь».

По данным “Ъ”, поисковые мероприятия в ущелье продолжаются. В ведомствах, отправивших бойцов на сборы, проводятся служебные проверки. В свою очередь, Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 293 УК РФ («Халатность»).

Николай Сергеев