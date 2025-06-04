В Башкирии предложили выплачивать по 2 млн рублей семьям погибших росгвардейцев

Министерство семьи, труда и соцзащиты населения Башкирии предложило включить в число получателей единовременных выплат в размере 2 млн руб. семьям военнослужащих и лиц, проходивших службу в Росгвардии, погибших в приграничных с Украиной регионах. В настоящее время они не имеют права на материальную помощь, сообщила первый заместитель министра труда Ольга Кабанова на заседании комитета Курултая Башкирии по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ

Министерство разработало законопроект, который вносит соответствующие изменения в республиканское законодательство.

«На контроле у подведомственного министерству Центра социальной поддержки находятся обращения членов семей погибших военнослужащих и сотрудников по вопросу получения такой материальной помощи, речь прежде всего идет о погибших в Курской и Брянской областях»,— отметила госпожа Кабанова.

Минтруд также предложил включить в число получателей материальной помощи лиц, фактически воспитавших и содержавших погибших бойцов не менее пяти лет до их совершеннолетия. Средства для реализации законопроекта будут выделены из бюджета минтруда республики на 2025 год.

Во время обсуждения законопроекта депутат, руководитель фонда «Защитники Отечества» в Башкирии Гульнур Кульсарина напомнила о представителях частных военных компаний (ЧВК), члены семей которых выплаты не получают. По ее словам, их родственники обращаются с просьбами установить региональные меры поддержки.

«Тем более многие остались в братских могилах. Многие не смогли вернуться, обрести на своей Родине покой. Ситуация бывает разная. Да, многие из них уходили из исправительных колоний. Но раз президент приравнял их к ветеранам боевых действий, статус придал, здесь, возможно, коллеги, нужно и на региональном законодательном уровне какие-то региональные выплаты сделать для этой категории»,— отметила она.

Госпожа Кабанова пояснила, что на федеральном уровне не предусмотрены выплаты для родственников погибших на СВО представителей ЧВК. «Чтобы нам иметь возможность наш бюджет на это направлять, нам федерального регулирования хотелось бы. У субъектов такой практики тоже очень мало и узкое оказание материальной помощи в связи с погибшими — у нас более широкое. Но меры поддержки эти семьи получают. И надо думать о пакете республиканских мер после возвращения (военнослужащих — «Ъ-Уфа»), потому что все меры для семей действуют на момент специальной военной операции, а после окончания нет»,— отметила заместитель министра.

Идэль Гумеров