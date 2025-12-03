Заместитель директора Росгвардии Алексей Воробьев покинул пост
Заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Алексей Воробьев покинул пост, сообщили в правоохранительных органах ТАСС.
Заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Алексей Воробьев
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
По словам собеседника агентства, господин Воробьев был освобожден от должности еще в ноябре. Причину увольнения источник не назвал. Фамилия господина Воробьева также исчезла из раздела «руководство» на сайте Росгвардии.
Алексей Воробьев был назначен на должность заместителя директора ведомства в августе 2023 года указом президента РФ. Ранее генерал-полковник возглавлял Москомспорт, работал в правительстве Ингушетии и ФТС и был одним из инициаторов дела «Трех китов».