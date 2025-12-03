Заместитель директора Росгвардии Алексей Воробьев покинул пост

Заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Алексей Воробьев покинул пост, сообщили в правоохранительных органах ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Алексей Воробьев

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Алексей Воробьев

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По словам собеседника агентства, господин Воробьев был освобожден от должности еще в ноябре. Причину увольнения источник не назвал. Фамилия господина Воробьева также исчезла из раздела «руководство» на сайте Росгвардии.

Алексей Воробьев был назначен на должность заместителя директора ведомства в августе 2023 года указом президента РФ. Ранее генерал-полковник возглавлял Москомспорт, работал в правительстве Ингушетии и ФТС и был одним из инициаторов дела «Трех китов».