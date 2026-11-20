Правительство уточнило правила психологического отбора на службу в Росгвардию
Правительство уточнило факторы риска, которые будут проверять при психологическом отборе кандидатов на службу в Росгвардию. Теперь к ним относится склонность к зависимости от азартных игр, следует из постановления за подписью премьер-министра Михаила Мишустина.
Изменения вносятся в постановление «Об утверждении Правил профессионального психологического отбора на службу в органы внутренних дел Российской Федерации». Согласно седьмому пункту документа, соискателя проверяют на злоупотребление алкоголем, употребление наркотиков, склонность к суицидальным мыслям и другие факторы риска.
Если в ходе психологического обследования будет выявлен один из этих факторов, то кандидата будут дополнительно проверять на склонность к зависимости от азартных игр. Психологический отбор проводится для оценки наличия девиантного поведения.