В гвардии взяточников убыло

Восемь лет по приговору Московского гарнизонного военного суда проведет в колонии строгого режима бывший начальник вещевого управления департамента тылового обеспечения Росгвардии Александр Бусыгин. Его признали виновным в получении взятки в размере 6 млн руб.— так называемого отката от нижегородских бизнесменов, которые поставляли росгвардейцам предметы личной гигиены. Однако поставки были сорваны, а живший на широкую ногу офицер оказался в поле зрения ФСБ и службы собственной безопасности гвардии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Рассматривая с апреля этого года материалы, собранные следователями Главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР, военный суд 18 сентября признал бывшего начальника вещевого управления Росгвардии Александра Бусыгина виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Осужденному назначили восемь лет строгого режима, а в качестве дополнительного наказания — штраф в размере 6,7 млн руб. Кроме того, он был лишен звания полковника и получил четырехлетний запрет занимать определенные должности. Суд также обратил в доход государства 6 млн руб., которые Александр Бусыгин получил в качестве взятки. «Уголовное дело в отношении взяткодателей рассматривается в суде»,— добавили в ГВСУ СКР.

Как рассказывал “Ъ”, полковник Бусыгин был задержан год назад. Тогда оперативники ФСБ в сопровождении бойцов спецназа пришли домой к фигуранту, который жил на широкую ногу. У него имелась недвижимость и элитные автомобили как в Московской области, так и под Ростовом-на-Дону, где он ранее проходил службу.

Как установили следствие и суд, в 2023 году Росгвардия заключила многомиллионные контракты с АО «Дзержинская швейная фабрика "Русь"». Это предприятие функционирует в Нижегородской области с 1929 года, и сейчас предоставляет широкий спектр товаров: от служебного обмундирования и школьной формы до различных расходных материалов для врачей.

Росгвардейцам должны были поставить «предметы личной гигиены», а контроль за исполнением контрактов был возложен на начальника вещевого управления.

«В 2023–2024 годах Бусыгин получил от представителей фабрики взятку в размере 6 млн руб. за осуществление общего покровительства при исполнении государственных контрактов»,— заявили представители следствия, отметив, что договоры выполнены так и не были, а «государству причинен материальный ущерб».

До ареста нареканий по службе к полковнику Бусыгину не возникало. И он был медийной фигурой — периодически выступал на различных мероприятиях.

Так, незадолго до задержания он проводил в Перми учебно-методические сборы с начальниками отделов, отделений и служб вещевого обеспечения оперативно-территориальных объединений и воинских частей Росгвардии. Они касались вопросов «ведения ротного хозяйства» и «актуальных вопросов вещевого обеспечения».

Полковник стал не первым тыловиком из числа старших офицеров Росгвардии, попавшихся на коррупции. В октябре прошлого года в Ростове-на-Дону военный суд приговорил к девяти годам также за взяточничество его сослуживца генерал-майора Мирзу Мирзоева. Он получил взятку в размере 140 млн руб. от руководства компании—производителя модулей для строительства складов. Бывший замдиректора Росгвардии по тылу, также разжалованный из генерал-лейтенантов Сергей Милейко в начале 2026 года был осужден на семь лет колонии за мошеннические хищения при исполнении контракта на поставку обмундирования, был освобожден от наказания в связи с отбытием срока, но потом снова оказался под стражей после увеличения срока по представлению прокуратуры. При этом еще не завершено дело бывшего первого заместителя главы Росгвардии генерал-полковника Виктора Стригунова. Возглавляя в свое время Сибирское региональное командование предшественника Росгвардии — внутренних войск МВД, он, по версии СКР, злоупотребляя полномочиями, распорядился построить учебный центр в не подходящем для этого месте. Это исключило возможность его эксплуатации, а государство лишилось 2 млрд руб. В те же годы, по данным следствия, генерал получил около 66 млн руб. в виде взяток от бизнесменов за покровительство при выполнении госконтрактов на проведение строительных работ.

Сергей Сергеев