Полицейские рации оказались инородными

Как стало известно “Ъ”, руководителей сразу двух связанных между собой санкт-петербургских компаний — ООО «Профи-связь» и ООО «Астроком» — арестовали в Москве по делу о мошенничестве. Претензии касаются поставок радиостанций «Радон» для нужд МВД. Они оказались собраны из деталей иностранного производства вместо российских. Фигуранты, которых проверяют на причастность к аналогичным махинациям, вину отрицают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Как выяснил “Ъ”, гендиректор ООО «Профи-связь» Виталий Козлов и руководитель находящейся в стадии банкротства аффилированной с ним компании ООО «Астроком» Алексей Баранов были задержаны 18 мая в Санкт-Петербурге. Днем ранее дома и на работе у подозреваемых прошли обыски, после чего их доставили в столицу, где обоим предъявили обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Претензии главного следственного управления ГУ МВД РФ по Москве связаны с заключенным еще в 2020 году ООО «Профи-связь» контрактом с Центральным окружным управлением материально-технического снабжения МВД России на поставку радиостанций «Радон П45» на сумму 950 тыс. руб.

Как установила проведенная МВД экспертиза, вопреки условиям технического задания, изделия были собраны из иностранных, а не российских комплектующих.

Предъявленное обвинение в мошенничестве ни господин Козлов, ни руководитель привлеченный к исполнению контракта компании «Астроком» Баранов не признали, отметив, что соглашение было давно и полностью выполнено, а по качеству продукции претензии от силовиков не поступали.

Ходатайствуя в Тверском суде Москвы об аресте обвиняемых, следствие апеллировало к стандартным аргументам о том, что, находясь на свободе, фигуранты могут скрыться, а также помешать расследованию. В свою очередь, защита называла эти аргументы голословными, настаивая на том, что инкриминируемое преступление совершено в сфере предпринимательской деятельности, а арест по данной категории дел запрещен. При этом претензии к компании должны рассматриваться в арбитраже, а не следствием. Адвокаты просили ограничиться домашними арестами или запретом определенных действий, однако суд отправил фигурантов в СИЗО.

Сейчас, по данным “Ъ”, следствие проверяет обвиняемых на совершение аналогичных махинаций в рамках других госконтрактов.

Так, «Астроком» являлся крупным поставщиком средств связи Росгвардии. В 2021 году с организацией было заключено соглашение на поставку 2851 радиостанции «Радон» стоимостью 164,6 млн руб. По данным СМИ, компания должна была направить в войска комплексы радиостанций «Радон-361 П23» и «Радон-361 П45» стоимостью 57,7 тыс. руб. каждая еще до июля 2022 года. Заказчик перечислил почти 50 млн руб. в качестве предоплаты, но в мае 2026 года стороны подписали соглашение о расторжении контракта из-за невозможности исполнителя поставить товар. Впоследствии фирма вернула часть аванса, что стало причиной обращения ведомства в суд о взыскании компенсации с ООО.

Ранее, в 2022 году, действия ООО «Профи-связь», ООО «Астроком», а также ООО «ПО Волна» стали предметом проверки управления ФАС по Санкт-Петербургу, которую инициировала региональная полиция. Тогда ФАС констатировала нарушение фирмами закона «О защите конкуренции». Выяснилось, что ООО, а также ряд других фирм использовали для участия в электронных торгах на закупку радиостанций «Радон» и запчастей для них в рамках гособоронзаказа один и тот же IP-адрес, а их руководство и владельцы связаны между собой.

ООО «Астроком» зарегистрировано в 1999 году в Санкт-Петербурге. Основной вид деятельности — производство коммуникационной аппаратуры, радио- и телевизионной передающей аппаратуры, телевизионных камер. Бывший владелец компании — Рафис Батталов (он же, по данным СПАРК, значится владельцем ООО «Профи-связь»). В 2021–2024 годах компания заключила 33 госконтракта на 325,2 млн руб. Крупнейшие заказчики — Центр хозяйственного и сервисного обеспечения (ЦХИСО) ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, Росгвардия, МВД по Республике Татарстан, ГУ МВД по Самарской области. По последним доступным данным, выручка в 2020 году составила 433,8 млн руб., чистая прибыль — 16,1 млн руб.

ООО «Профи-связь» зарегистрировано в 2013 году в Санкт-Петербурге. Выручка компании в 2025 году — 11,4 млн руб., чистая прибыль — 133 тыс. руб.

Адвокаты фигурантов от комментариев воздержались.

Мария Локотецкая