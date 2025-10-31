«Ведомости»: Росгвардия предлагает штрафовать ЧОПы за ложную отчетность

Росгвардия разработала пакет поправок в КоАП РФ для усиления контроля за охраной стратегических объектов, сообщают «Ведомости». Одним из пунктов предусмотрен ввод штрафов за непредставление или направление недостоверных сведений о начале и окончании оказания охранных услуг на критически важных объектах.

Ведомство предлагает дополнить КоАП новой статьей (19.7.17), которая введет административную ответственность для должностных и юридических лиц ЧОП. За нарушение порядка подачи информации в территориальные органы Росгвардии предлагаются штрафы в 10—20 тыс. руб. для должностных лиц и 30­—50 тыс. руб. для юрлиц. В пояснительной записке говорится о необходимости предотвращения налетов БПЛА на объекты, отнесенные к критическим элементам экономики государства.

Ранее «Ъ» сообщал о новых наработках по защите важных объектов. Так, в Курской области впервые в России намерены создать систему гражданской ПВО. А власти Ленинградской области формируют из резервистов военизированное подразделение БАРС-47, которое должно обеспечивать защиту региона от атак беспилотников и диверсий.

Эрнест Филипповский