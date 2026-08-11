Оттава ввела санкции против канадской Streit Group за связи с Росгвардией

Канада ввела санкции против компании Streit Group, занимающейся разработкой и производством бронированных машин. Об этом сообщила глава канадского МИД Анита Ананд.

Согласно заявлению, поводом для введения ограничений стали “достоверные сообщения” об использовании бронетехники производителя Росгвардией. Конкретных доказательств в ведомстве не привели.

В МИД Канады рассчитывают, что санкции усложнят поставки военной техники, оборудования и технологий Streit Group в Россию.

В разговоре с ТАСС посол РФ в Канаде Олег Степанов назвал санкции «пустым позерством» и заявил, что подобные решения не имеют практического наполнения.

Streit Group была основана в Москве Германом Гуторовым, который после эмиграции из России в Канаду в 1992 году развернул собственное производство бронированных автомобилей. По данным сайта компании, ее головной офис находится в ОАЭ.