Росгвардия разрешит ЧОПовцам использовать газовые пистолеты и электрошокеры

Росгвардия разработала расширенный перечень служебного оружия, разрешенного для использования в частной охранной деятельности. Проект, размещенный на regulation.gov.ru, разрешает ЧОПовцам применять газовые пистолеты, револьверы, электрошокеры, а также распылители со слезоточивыми веществами.

Изменения в перечень разрешенного ЧОП оружия Росгвардия подготовила для реализации поправок в закон «О частной охранной деятельности», принятых в ноябре 2024 года. Изменения наделили частные охранные организации правом защищать жизнь и здоровье людей, обеспечивать порядок в местах проведения мероприятий, перевозить охраняемые объекты и охраняемых лиц, а также тушить пожары и проводить аварийно-спасательные работы. Кроме того, новый документ разрешил ЧОПам применять физическую силу, спецсредства и служебное оружие различных видов и моделей.

Проект Росгвардии устанавливает правила приобретения, учета, хранения и ношения спецсредств. Согласно документу, в качестве служебного оружия сотрудники ЧОП смогут использовать в том числе искровые разрядники, механические и аэрозольные распылители. Предполагается, что обновленный перечень оружия вступит в силу с 1 сентября 2026 года, одновременно с законом о расширении полномочий ЧОП.

Полина Мотызлевская