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Коммерсантъ FM
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Аффект освободил от наказания

Вынесен приговор братьям-росгвардейцам, застрелившим экс-главу дагестанского села

Советский районный суд Махачкалы признал братьев Сулеймана и Салмана Курбановых виновными в непредумышленном убийстве и, назначив им незначительные сроки, освободил от наказания. Преступление было совершено ими в феврале 2021 года в одном из кабинетов районного отдела полиции: сотрудники Росгвардии Курбановы выпустили две обоймы в своего давнего оппонента, бывшего главу села Новокули в Новолакском районе Дагестана Абакара Капланова.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Процесс по делу Сулеймана и Салмана Курбановых начался в Советском районном суде Махачкалы в августе прошлого года. Как следует из материалов дела, конфликт между братьями Курбановыми и их односельчанином Абакаром Каплановым начался еще в 2008 году, когда в селе Новолак был избит отец Салмана и Сулеймана. Одним из участников избиения был Абакар Капланов. Конфликт еще более обострился из-за земельного участка в центре села Новострой Новолакского района, который принадлежал одному из братьев. Но на него стали претендовать знакомые Капланова, которые угрожали Курбановым убийством.

Очередная стычка между Сулейманом Курбановым и его оппонентами под предводительством господина Капланова случилась в феврале 2021 года в Махачкале: последний пригрозил убить самого Сулеймана и членов его семьи. Жена Сулеймана Курбанова, находившаяся в тот момент рядом, сообщила об этих угрозах его брату Салману.

В тот же день братья явились в отдел полиции по Советскому району Махачкалы и написали заявление с просьбой привлечь своего оппонента к ответственности за высказанные им угрозы. Сотрудники полиции решили пригласить в отдел самого Абакара Капланова для выяснения обстоятельств.

В материалах дела говорится, что они действовали, «находясь под воздействием эмоциональной вспышки, вызванной длящимся стрессом на почве сложившихся личных неприязненных отношений».

Из имевшихся при них табельных пистолетов Ярыгина Курбановы произвели в потерпевшего каждый не менее 18 выстрелов. Шансов выжить у Абакара Капланова не было.

Следователи предъявили братьям обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 35 и ч. 1 ст. 107 (убийство группой лиц, совершенное в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта), вызванного длительной психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с систематическим противоправным поведением потерпевшего) УК РФ. Две комплексные судебные психолого-психиатрические экспертизы, проведенные в ходе предварительного расследования в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени Сербского, подтвердили, что в момент совершения убийства стрелявшие находились в состоянии аффекта.

Осужден военнослужащий, стрелявший в командира погибшего на СВО брата

Судья Джума Магомедова признала подсудимых виновными в инкриминируемых им преступлениях и ввиду предусмотренной статьей УК санкции, а также с учетом данных о личности подсудимых и других обстоятельств дела назначила Сулейману Курбанову наказание в виде одного года четырех месяцев лишения свободы, а его брату Салману — в виде одного года шести месяцев. Поскольку эта категория преступлений относится к степени небольшой тяжести (срок давности привлечения к уголовной ответственности за него составляет два года), от назначенного наказания Курбановы были освобождены. Приговор вступит в силу через 15 суток, если не будет обжалован.

Юлия Рыбина, Махачкала

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