Тыловик свое не досидел

Всего два с небольшим месяца провел на свободе бывший замдиректора Росгвардии по тылу Сергей Милейко. В январе он был осужден на семь лет колонии за хищения при исполнении контракта на поставку его ведомству обмундирования, но освобожден от наказания в связи с отбытием срока. Военные прокуроры посчитали решение чересчур мягким и добились в апелляции ужесточения наказания на полтора года. Вместе с ним такую же «добавку» получил и ранее осужденный вместе с экс-генералом поставщик вещевого имущества Игорь Шальнов, требовавший оправдания или переквалификации его действий.

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Игорь Шальнов и Сергей Милейко

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Весьма неожиданное решение об изменении приговора Московского гарнизонного военного суда (МГВС) приняла 7 апреля апелляционная инстанция 2-го Западного окружного военного суда под председательством Вадима Краснова. Поначалу казалось, что решение первой инстанции от 20 января устроило едва ли не все стороны. Как рассказывал “Ъ”, после продолжавшегося полтора года процесса бывший замдиректора Росгвардии по тылу Сергей Милейко и поставщик ведомства Игорь Шальнов были признаны виновными в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Военный суд посчитал доказанным, что в период с осени 2017 года по осень 2019 года в Москве и ряде других городов господа Милейко и Шальнов «в составе организованной группы с использованием служебного положения путем обмана и злоупотребления доверием» похитили 251,3 млн руб. бюджетных средств, выделенных Росгвардии на поставку по государственному оборонному заказу вещевого имущества.

Сделано это было, по версии следствия и суда, с помощью махинаций Игоря Шальнова, который «при обосновании цен на поставляемое имущество включил в себестоимость продукции затраты, не связанные с производством», а генерал Милейко санкционировал закупки по завышенным ценам. Для бывшего главного тыловика Росгвардии гособвинение требовало восемь с половиной лет заключения путем частичного сложения с прежним приговором, по которому Сергей Милейко ранее получил пять лет и десять месяцев лишения свободы также за мошенничество — со служебным помещением, в котором его жена устроила салон красоты. Тогда же его лишили звания генерал-лейтенанта. Однако суд назначил срок на полтора года меньше, а Сергей Милейко его уже отбыл: его задержали в декабре 2020 года, и с тех пор, за исключением нескольких месяцев, проведенных в колонии, он находится в СИЗО, где день содержания приравнивается к полутора дням в ИК. В результате суд постановил освободить осужденного в зале суда. Все дополнительные наказания, включая лишение наград и штраф, остались в силе. Игорь Шальнов получил шесть с половиной лет колонии, что позволяло ему вскоре просить об условно-досрочном освобождении. Иск Росгвардии на сумму более четверти миллиарда рублей суд удовлетворил.

Однако военные прокуроры, по данным “Ъ”, даже не стали дожидаться получения на руки протоколов судебных заседаний и еще 26 января подали апелляционное представление на решение МГВС. В надзорном ведомстве посчитали наказание обоим подсудимым чересчур мягким, предложив вернуться к тому, которое они просили изначально — восемь с половиной лет для Сергея Милейко и восемь лет для Игоря Шальнова. Между тем лишенный звания генерал обжаловать свой приговор не стал вообще, а господин Шальнов некоторое время якобы сомневался, поскольку опасался, что в апелляции срок могут добавить и лишить его возможности быстрого УДО. Но на фоне жесткой позиции прокуратуры адвокаты бизнесмена все же подали жалобы. Один из них просил о переквалификации преступления с мошенничества на злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ), а другой — об отмене решения суда и полном оправдании.

Адвокат настаивал, что компания господина Шальнова — ООО «Спецшвейснаб» из ГК «Магеллан» — выполнила все условия контрактов, причем по минимальной цене, а экспертиза по делу не выдерживает никакой критики, хотя она официально обошлась бюджету в 5 млн руб.

В частности, там якобы были смешаны способы определения затрат и определения цены на пошив обмундирования, и были случаи, когда повседневную форму росгвардейцев, например, уравнивали в цене с парадными кителями с золотыми погонами и аксельбантами офицеров ФСБ и СКР. Реальная же прибыль структур Игоря Шальнова не превышала 1% от суммы госконтракта при допустимых законом 20%. Кстати, нарушения признал и прокурор в ходе процесса и отказался от обвинений по 11 из 22 ставившихся в вину контрактов, а суд снял претензии еще по двум договорам по поставкам мыла, в результате чего сумма ущерба снизилась почти вдвое с первоначального полумиллиарда. «Действия Шальнова И. В. представляют собой добросовестное исполнение госконтракта в рамках, определенных самим заказчиком»,— отметил адвокат в конце многостраничной жалобы.

На заседание апелляционной инстанции Сергей Милейко прибыл самостоятельно, кратко заявив в суде, что поддерживает доводы защиты второго осужденного, попросив оставить прежнее решение суда в силе. Между тем 58-летнего Игоря Шальнова, чье здоровье пошатнулось за время заключения, доставил конвой из столичного СИЗО-4 «Медведь». Когда суд объявил, что представление прокуратуры удовлетворено полностью, то конвой вновь заковал в наручники и Сергея Милейко.

О возможности дальнейшего обжалования защита пока ничего не заявила.

Отметим, что в самом начале процесса господин Шальнов, четыре года находившийся под подпиской о невыезде, был неожиданно арестован в Челябинске по обвинению в даче взятки в крупном размере (ч. 4 ст. 291 УК РФ). Он перечислил на карту Татьяне Николаевой, заместителю начальника расположенного в облцентре исправительного центра трудовой адаптации, 330 тыс. руб. за «общее покровительство» при заключении договоров на пошив формы. Изначально бизнесмен говорил, что лишь помогал старой знакомой, но потом пошел на сделку со следствием. На время процесса в Москве это дело приостановили.

Сергей Сергеев