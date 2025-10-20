В Москве задержали одного из участников нападения на сотрудника Росгвардии

В Москве сотрудники правопорядка задержали одного из участников нападения с ножом на сотрудника Росгвардии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления Росгвардии.

По данным ведомства, его сотрудники во время патрулирования остановили несколько человек для проверки документов. Один из них напал на росгвардейца с ножом и нанес ему несколько ударов. Одного из злоумышленников удалось задержать.

По данным СКР, нападение произошло 19 октября в Краснопахорском районе Новой Москвы. Силовики остановили молодого человека из-за подозрений в распространении наркотиков. Пострадавшего сотрудника госпитализировали. Возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника силовых структур (ст. 317 УК РФ).