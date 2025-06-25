Московское управление Росгвардии передало для СВО более 2,5 тыс. единиц оружия

За первые шесть месяцев текущего года сотрудниками Главного управления Росгвардии по Москве было проведено более 32 тыс. проверок сохранности оружия, находящегося на руках у граждан. По фактам нарушений хранения оружия составлено около 5 тыс. административных протоколов, изъято около 3 тыс. единиц оружия и свыше 12 тыс. боеприпасов. На нужды СВО передано более 2,5 тыс. единиц изъятого и добровольно сданного оружия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Всего на данный момент на учете в подразделениях столичного Центра лицензионно-разрешительной работы состоит около 280 тыс. владельцев гражданского оружия. В собственности у них находится свыше 660 тыс. стволов. Об этом говорилось на полугодовом итоговом совещании, которое провел начальник московского главка Росгвардии генерал-майор полиции Петр Зоров.

Кроме того, вневедомственной охраной столицы за полгода было задержано более 15 тыс. граждан, подозреваемых в совершении различных правонарушений. Обнаружено свыше 120 транспортных средств, находившихся в розыске. Под охраной Росгвардии в Москве находится свыше 194 тыс. объектов различных форм собственности.

Александр Александров