Полковники денег не считали

Военный суд в Москве отправил под арест бывшего врио руководителя департамента строительства и председателя жилищной комиссии Росгвардии полковника Сергея Жеребцова. Начальнику ФГКУ «9 центр заказчика-застройщика войск национальной гвардии» полковнику Андрею Васильеву назначен запрет определенных действий. Офицеры обвиняются в необоснованной выплате подрядчику более 80 млн руб. при строительстве и реконструкции зданий учебного учреждения Росгвардии в Новосибирске.

На днях 235-й гарнизонный военный суд по ходатайству Главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР избрал меру пресечения полковникам Сергею Жеребцову и Андрею Васильеву. Им инкриминируется злоупотребление должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 285.4 УК РФ). Первый отправлен в СИЗО, на второго наложен запрет определенных действий.

По данным источников “Ъ”, расследование в отношении полковников стало продолжением другого, начатого военными следователями в прошлом году в подмосковной Балашихе, где расположено ФГКУ «4-й центр заказчика-застройщика» Росгвардии.

Эта структура заключила немало важных для ведомства контрактов, в том числе с ООО «Виту проект». В штате этой фирмы числилось немногим более 40 человек, однако она предлагала едва ли не весь спектр услуг по строительству — от капитального до возведения дачных коттеджей.

Несколько раз «Виту проект» брался за работы, связанные в том числе с обустройством военных городков. Работала компания по всей стране, ее выручка измерялась сотнями миллионов рублей, а годовой оборот — несколькими миллиардами.

Однако несколько лет назад у фирмы начались серьезные проблемы, и заказчики, в том числе Росгвардия, стали предъявлять «Виту проекту» претензии в судах. В частности, ФКУ «4-й центр заказчика-застройщика» по одному из контрактов требовало возместить почти 80 млн руб. и недавно взыскало около 20 млн неосновательного обогащения.

Но следователей Балашихинского гарнизона заинтересовал другой контракт с центром. Стоил он около 400 млн руб., выполнен не был, при этом руководство «Виту проекта» якобы похитило около 40 млн руб.

По данному факту было возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В дальнейшем дело было передано в ГВСУ. В ходе расследования, по некоторым данным, появился и эпизод, связанный с договором, заключенным ФГКУ «9 центр заказчика-застройщика» Росгвардии, расположенного в Новосибирске, и «Виту проектом».

По данным следствия, в 2020 году государственным заказчиком в лице новосибирского центра с ООО «Виту проект» был заключен контракт на строительство и реконструкцию зданий учебного учреждения Росгвардии в Новосибирске на общую сумму свыше 1 млрд руб. Обязанности по контролю за исполнением контракта возлагались на полковников Жеребцова и Васильева.

В 2024 году Жеребцов и Васильев, злоупотребляя своими должностными полномочиями, организовали заключение дополнительных соглашений к контракту и их оплату.

«В результате на счет ООО "Виту проект" необоснованно перечислены бюджетные денежные средства в размере свыше 83 млн руб., чем государству в лице Росгвардии причинен ущерб в особо крупном размере»,— сообщили в ГВСУ СКР.

28 февраля этого года 235-й гарнизонный военный суд по их ходатайству арестовал владельца и руководителя «Виту проекта» Сергея Архипова, а 11 марта такая же мера пресечения была избрана для исполнительного директора компании Максима Козлова. Согласно неподтвержденным данным, предприниматели свою вину отрицают, а офицеры со следствием якобы сотрудничают.

Стоит отметить, что полковник Жеребцов, согласно открытой информации, также являлся председателем Центральной жилищной комиссии Росгвардии. В ведомстве комментировать уголовное дело не стали, назвав это прерогативой следствия.

Отметим, что в «Виту проекте» 7 августа прошлого года была введена процедура наблюдения и назначен временный управляющий, а на данный момент число уведомлений о получении требований кредиторов превысило сотню. Также летом прошлого года УФАС Подмосковья добилось внесения «Виту проекта» в реестр недобросовестных поставщиков за нарушения при строительстве в Серпухове.

