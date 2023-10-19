Участников СВО уравняли по полной

Госдума в четверг одобрила в первом чтении вторую часть пакета законопроектов о добровольцах Росгвардии, предусматривающую ответственность за их дискредитацию и распространение заведомо ложной информации об их деятельности. После вступления поправок в силу у всех участников СВО будет единый правовой статус и одинаковый набор социальных гарантий. Во время обсуждения депутатов интересовало, не будет ли теперь уголовно наказуема критика сотрудников Росгвардии за превышение полномочий, но авторы проекта заверили, что за критику у нас не сажают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Группа сенаторов и депутатов от «Единой России» (ЕР) 22 сентября внесла в Госдуму пакет из пяти законопроектов, позволяющих Росгвардии создавать добровольческие формирования. 17 октября Дума приняла в первом чтении первую часть пакета — основной законопроект, а также поправки к Трудовому и Налоговому кодексам, распространяющие на гвардейцев-добровольцев и членов их семей объем социальных гарантий, льгот и компенсаций, уже предусмотренный для добровольцев, заключающих контракты с Минобороны. А 19 октября пришел черед защитить добровольцев Росгвардии от фейков и дискредитации посредством принятия поправок к Уголовному кодексу (УК) и Кодексу об административных нарушениях (КоАП).

«Весь пакет законопроектов должен быть принят синхронно, для того чтобы на добровольцев Росгвардии распространялись не только социальные гарантии, но и механизмы их правовой защищенности абсолютно аналогично тому, как это сегодня происходит в отношении добровольцев вооруженных сил»,— пояснил в своем докладе соавтор инициатив, председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн (ЕР).

Господин Хинштейн отметил, что поправки вносятся в те нормы УК, где уже прописана ответственность за противоправные деяния, затрагивающие военнослужащих и добровольцев Министерства обороны.

Теперь же они будут распространяться и на добровольцев Росгвардии.

Речь идет о статьях 207.3 (публичное распространение заведомо ложной информации о действиях ВС РФ), 280.3 (публичные действия, направленные на дискредитацию вооруженных сил) и 284.3 УК (оказание содействия в исполнении решения международных организаций, в которых РФ не участвует, или иностранных государственных органов). За фейки об армии грозит до 15 лет колонии, за ее дискредитацию — до 7 лет, за помощь иностранцам в уголовном преследовании российских должностных лиц — до 5 лет. Также авторы поправок предлагают расширить ст. 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил), включив в нее добровольцев Росгвардии.

Первый зампред комитета Госдумы по законодательству Ирина Панькина (ЕР), выступая с содокладом, сообщила, что поправки обеспечат «единый правовой режим охраны всех категорий участников специальной военной операции». Но у ряда депутатов возникли сомнения именно в единстве правовых норм.

Так, Алексей Куринный (КПРФ) поинтересовался у авторов, в чем вообще смысл существования подобных подразделений, тем более что «одно из них (ЧВК "Вагнер".— “Ъ”) совсем недавно участвовало в мятеже против государственной власти».

«Все-таки нам нужна единая структура или существование разного рода добровольческих подразделений?» — спросил коммунист. Александр Хинштейн согласился с тем, что единоначалие нужно, «и именно поэтому в нашей стране есть один верховный главнокомандующий». Он также подчеркнул, что в зоне СВО подразделения Росгвардии «не являются самостоятельными в принятии решений, а выполняют общие задачи и решения, принятые командованием». «И для справки: мне неизвестно о мятеже, организованном добровольческими формированиями Министерства обороны,— добавил господин Хинштейн.— Если вы говорите об июне текущего года, то в мятеже принимали участие совершенно иные лица».

Олег Леонов («Новые люди») задался вопросом, будут ли наказывать людей, которые ставят в соцсетях лайки под постами, содержащими заведомо ложную информацию (законопроект, отменяющий ответственность за «выражение эмоций в виде отметок к публикациям», «Новые люди» разработали еще в марте, но правительство дало на него отрицательный отзыв).

Александр Хинштейн в ответ напомнил, что ответственность за поведение граждан в интернете — это «предмет для отдельного серьезного разговора».

Наконец, Вячеслав Мархаев (КПРФ) спросил, будет ли критика представителя Национальной гвардии за превышение им полномочий квалифицироваться как действие, направленное на дискредитацию. «Уже существующая сегодня правовая конструкция и складывающаяся практика на эти вопросы отвечает,— заверил господин Хинштейн.— Я не знаю примеров, когда критика, а не распространение заведомо ложной информации, становилась основанием для привлечения человека к уголовной ответственности».

В итоге за поправки в УК проголосовали 340 депутатов при пяти воздержавшихся, а поправки к КоАП были одобрены в первом чтении 333 голосами, воздержались три парламентария.

Ксения Веретенникова