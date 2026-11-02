Росгвардия меняет военную форму ради экономии расходов на вещевое обеспечение
Росгвардия намерена исключить из перечня видов формы сотрудников несколько меховых и специальных элементов одежды, чтобы сократить расходы на вещевое обеспечение. Проект изменений в президентский указ ведомство опубликовало для общественного обсуждения на regulation.gov.ru.
Согласно документу, из гардероба женщин-военнослужащих уберут серые меховые шапки — их заменят на просто «утепленные шапки». Меховые шапки черного цвета и черные шерстяные куртки перестанут носить женщины из морских подразделений Росгвардии. Для офицеров и прапорщиков перестанут закупать шерстяные куртки с погонами. Слово «шерстяные» также уберут из описания летних белых брюк и тужурок для офицеров морских подразделений. У высших офицеров Росгвардии не будет зимних фуражек полевой расцветки. Панамы и береты камуфлированной расцветки исчезнут из гардероба всех категорий военнослужащих, для них будут закупать просто береты.
Добавить в перечень военной формы планируется парадно-выходные шерстяные жакеты и шерстяные брюки с лампасами для женщин-офицеров. Для всех категорий военных будут закупать рубашки типа поло и высокие берцы «защитного цвета».
Как указывает Росгвардия в пояснительной записке к проекту, данные элементы военной формы сейчас «малоиспользуемы». Их исключение или замена «улучшит внешний вид» военнослужащих, а также сократит расходы ведомства на вещевое обеспечение, добавили в ведомстве.