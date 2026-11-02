Росгвардия меняет военную форму ради экономии расходов на вещевое обеспечение

Согласно документу, из гардероба женщин-военнослужащих уберут серые меховые шапки — их заменят на просто «утепленные шапки». Меховые шапки черного цвета и черные шерстяные куртки перестанут носить женщины из морских подразделений Росгвардии. Для офицеров и прапорщиков перестанут закупать шерстяные куртки с погонами. Слово «шерстяные» также уберут из описания летних белых брюк и тужурок для офицеров морских подразделений. У высших офицеров Росгвардии не будет зимних фуражек полевой расцветки. Панамы и береты камуфлированной расцветки исчезнут из гардероба всех категорий военнослужащих, для них будут закупать просто береты.