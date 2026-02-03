Четверть миллиона москвичей владеют личным оружием

Более 278 тыс. жителей столицы имеют собственное оружие, сообщил замначальника Главного управления Росгвардии по Москве Александр Самойлов. Всего во владении у москвичей около 650 тыс. единиц оружия, в том числе охотничье, спортивное и коллекционное.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В 2025 году управление провело более 66 тыс. проверок владельцев оружия. По их результатам правоохранители изъяли 6,2 тыс. единиц оружия и аннулировали более 1,1 тыс. лицензий и разрешений. Наиболее частые нарушения, по словам господина Самойлова,— истечение срока разрешения на оружие и неправильные условия хранения оружия и патронов (например, вне сейфа). Среди других причин изъятия — совершение преступлений или ряда административных правонарушений, а также нарушение сроков прохождения медицинского освидетельствования.

Господин Самойлов напомнил, что существует возможность передать оружие в зону боевых действий через Росгвардию. «С октября 2024 года по настоящее время жителями столицы добровольно было передано 820 единиц такого оружия»,— сообщил замначальника управления. За этот период в Москве также изъяли и направили в зону СВО 5,5 тыс. единиц оружия.

Полина Мотызлевская