Росгвардию вооружали за взятки

12 лет колонии строгого режима, лишение звания генерал-майора, штраф в 34 млн руб. и конфискацию имущества получил по решению военного суда в Москве бывший начальник департамента техники и научно-исследовательской деятельности Росгвардии Константин Рябых. Столь жесткий приговор он получил за взятку в 17 млн руб., с помощью которой была обеспечена поставка гвардейцам комплекса противодействия БПЛА «Выжигатель» на сумму более 1 млрд руб.

Генерал-майор Росгвардии Константин Рябых

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Генерал-майор Росгвардии Константин Рябых

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Приговор Константину Рябых 235-й гарнизонный военный суд вынес после длившегося с ноября прошлого года процесса. Бывший руководитель департамента техники и научно-исследовательской деятельности Росгвардии Константин Рябых обвинялся в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). «В 2023 году Рябых был ответственным за обеспечение Росгвардии средствами радиоэлектронной борьбы»,— сообщили “Ъ” в Главном военном следственном управлении СКР, которое занималось расследованием этого дела. По словам его представителей, при выполнении государственного оборонного заказа Росгвардией были заключены контракты с ООО «Оружейная палата» на поставку средств РЭБ на сумму более 1 млрд руб.

За содействие в заключении соглашений и общее покровительство генерал Рябых и получил взятку от учредителя ООО на сумму свыше 17 млн руб.

В итоге условия контрактов выполнены не были, чем Росгвардии причинен ущерб в особо крупном размере. По предварительным данным, речь шла о созданном «Оружейной палатой» в 2021 году комплексе обнаружения и подавления БПЛА «Выжигатель».

В январе 2024 года ведомство отчиталось о первых итогах его применения в ходе СВО. Тогда отмечалась мобильность устройства, которое могло использоваться как на стационарных постах, так и при проведении разведывательно-поисковых мероприятий. «В первую же неделю "Выжигателем" были подавлены три квадрокоптера мультироторного типа»,— сообщалось на сайте Росгвардии. Эксперты, обсуждая новинку, отмечали, что «Выжигатель» является станцией радиотехнической разведки, которая определяет БПЛА, после чего может использовать несколько разных принципов работы. Например, подавить сигнал от оператора, после чего беспилотник переходит в неуправляемый режим. Кроме того, говорилось о возможности перехвата сигнала, взятия управления на себя и, наконец, уничтожения его электронной «начинки» более мощным сигналом.

В феврале прошлого года генерал Рябых был задержан и заключен в СИЗО. Свою вину он категорически отрицал, называя обвинительное заключение «клеветой» и «выдержками из должностных инструкций Росгвардии». «Я принимал участие в вооруженных конфликтах от Сирии до СВО, добросовестно выполняю свою работу, я буду отстаивать свою честь до конца»,— заявил генерал в начале суда. По его словам, процесс подбора оборудования шел на протяжении полугода, и на конкурсной основе было выбрана именно «Оружейная палата», поскольку их оборудование «показало себя отлично».

При этом, по его версии, никакой взятки в сумме в 17 млн руб. не было. Якобы один из руководителей ООО Андрей Руль был должен своему партнеру Георгию Стрелкову эту сумму, а чтобы не возвращать, сообщил, что передал деньги главе департамента Росгвардии.

Между тем для требовавшего оправдания генерал-майора Рябых в прениях сторон обвинение запросило практически то же наказание, которое 20 марта огласил, признав его виновным, судья Артем Карпов — 12 лет колонии строгого режима, лишение звания, штраф в 34 млн руб. и конфискация имущества на 17 млн руб. Для обеспечения приговора у осужденного арестовали автомобили и недвижимое имущество на общую сумму 43,5 млн руб. Адвокат экс-генерала оказался недоступен для комментариев.

Стоит отметить, что господин Руль, фигурировавший в деле о противодронных комплексах, попал и в свое уголовное дело — о контрабанде оружия (ст. 226.1 УК РФ), возбужденное транспортной полицией. При его аресте Хорошевским райсудом столицы упоминались поставки «войскам Росгвардии некачественного вооружения».

Сергей Сергеев