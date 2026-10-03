Глава Росгвардии вручил Рамзану Кадырову погоны генерала армии
Президент Владимир Путин присвоил главе Чечни Рамзану Кадырову звание генерала армии. Директор Росгвардии Виктор Золотов на церемонии в Грозном вручил главе Чечни генеральские погоны и краповый берет, сообщает ТАСС.
Рамзан Кадыров
Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ
«Владимиром Владимировичем Путиным мне поручено сегодня довести его указ о присвоении Герою России генерал-полковнику Кадырову очередного высшего воинского звания — генерала армии»,— сказал господин Золотов. Он отметил, что вручение крапового берета связано с традицией в рядах сил специального назначения Росгвардии.
«В знак признания заслуг в деле развития подразделения спецназначения и войск национальной гвардии в целом принято решение о вручении генералу армии Кадырову этого важнейшего символа войск правопорядка»,— заявил глава Росгвардии.
Рамзан Кадыров, со своей стороны, присвоил господину Золотову звание Героя Чечни — «за личные заслуги перед Чеченской Республикой и ее народом, значительный вклад в дело защиты интересов Отечества».
Предыдущее воинское звание — генерал-полковник — глава Чечни получил в ноябре 2022 года. В 2019 году Рамзан Кадыров был награжден званием Героя России.
Перевод Рамзана Кадырова из МВД в Росгвардию в 2020 году источники «Ъ» объясняли практической логикой: борьба с терроризмом и экстремизмом была одним из главных направлений ведомства на Северном Кавказе, а Кадыров уделял этой теме повышенное внимание. Этот переход был сочтен логичным, поскольку Кадыров ранее числился в структурах МВД.
Рабочее взаимодействие с директором Росгвардии Виктором Золотовым сохранялось и после перехода: Кадыров сообщал, что они часто контактируют, благодаря чему актуальные вопросы решаются оперативно и продуктивно. В декабре 2022 года Золотов наградил его медалью «За боевое содружество» во время визита в Грозный на открытие комплекса зданий подразделений Росгвардии в Чеченской Республике.