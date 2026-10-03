Глава Росгвардии вручил Рамзану Кадырову погоны генерала армии

Президент Владимир Путин присвоил главе Чечни Рамзану Кадырову звание генерала армии. Директор Росгвардии Виктор Золотов на церемонии в Грозном вручил главе Чечни генеральские погоны и краповый берет, сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рамзан Кадыров

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Рамзан Кадыров

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

«Владимиром Владимировичем Путиным мне поручено сегодня довести его указ о присвоении Герою России генерал-полковнику Кадырову очередного высшего воинского звания — генерала армии»,— сказал господин Золотов. Он отметил, что вручение крапового берета связано с традицией в рядах сил специального назначения Росгвардии.

«В знак признания заслуг в деле развития подразделения спецназначения и войск национальной гвардии в целом принято решение о вручении генералу армии Кадырову этого важнейшего символа войск правопорядка»,— заявил глава Росгвардии.

Рамзан Кадыров, со своей стороны, присвоил господину Золотову звание Героя Чечни — «за личные заслуги перед Чеченской Республикой и ее народом, значительный вклад в дело защиты интересов Отечества».

Предыдущее воинское звание — генерал-полковник — глава Чечни получил в ноябре 2022 года. В 2019 году Рамзан Кадыров был награжден званием Героя России.