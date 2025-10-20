Напавшего с ножом на сотрудника Росгвардии задержали в Подмосковье

Силовики задержали 20-летнего молодого человека, который напал на сотрудника Росгвардии с ножом. Его задержали на территории Московской области, сообщили в пресс-службе СКР по Москве.

В ближайшее время мужчину доставят в подразделение столичного СКР. Следователи проведут допрос, а после выйдут с ходатайством в суд о мере пресечения. По факту нападения было возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника силовых структур (ст. 317 УК РФ).

Нападение произошло 19 октября в Краснопахорском районе Новой Москвы. По данным Росгвардии, сотрудники ведомства остановили «подозрительных граждан» для проверки документов. В СКР сообщили, что их подозревали в распространении наркотиков. Один из задержанных несколько раз ударил росгвардейца ножом и скрылся. Пострадавшего сотрудника госпитализировали.