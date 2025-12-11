Росгвардия с начала года изъяла в регионах ЦФО более 80 кг взрывчатки

С начала 2025 года подразделения Росгвардии в Центральном федеральном округе (ЦФО) России изъяли более 83,5 кг взрывчатых веществ.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ведомства по ЦФО, кроме взрывчатки, было изъято около 7 тыс. единиц огнестрельного оружия, 42,5 тыс. боеприпасов и почти 30 кг наркотиков. Стоимость изъятого превышает 294 млн руб.

Караулы, охраняющие важные государственные объекты, задержали более 90 нарушителей пропускного режима.

Сотрудники ОМОНа и СОБРа территориальных органов Росгвардии в ЦФО за этот же период задержали более 27 тыс. правонарушителей. Они также участвовали в более чем 1 тыс. специальных операций, в том числе по противодействию терроризму на Северном Кавказе.