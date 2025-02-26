Росгвардия обеспечила за год порядок на 16 тыс. мероприятий

Росгвардия в прошедшем году приняла участие в обеспечении общественного порядка во время подготовки и проведения 16 тыс. мероприятий различной направленности, среди которых выборы президента России и заседания БРИКС. Об этом на итоговой годовой коллегии ведомства сообщил директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Также среди значимых для населения событий — создание в 2024 году Росгвардией совместно с Минцифры Государственной информационной системы контроля за оборотом оружия и управления охранными услугами на платформе «ГосТех». В 2025 году намечено внедрение системы на территории всей страны, а также последующее развитие ее функционала, в том числе посредством создания электронной карты владельца оружия.

Александр Александров