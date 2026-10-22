Миллионы за место в реестре
Бывшего замкомандующего округом Росгвардии обвиняют в посредничестве во взятке
Как стало известно “Ъ”, СКР завершил расследование дела бывшего первого заместителя командующего Центральным округом Росгвардии генерал-лейтенанта Анатолия Якубовского. По версии следствия, он был посредником при передаче денег бывшим чиновникам Министерства промышленности и торговли от директора по развитию завода «Орелкомпрессормаш» Сергея Дашутина. Производственник рассчитывал таким образом добиться включения изделий своего предприятия в реестр российской промышленной продукции, но желаемого не добился.
О том, что ГСУ СКР завершило следственные действия по делу генерала Анатолия Якубовского и замначальника пресс-службы Минпромторга Егора Чумакова, стало известно на состоявшемся 21 октября заседании Мосгорсуда, на котором фигуранты и их защита обжаловали свои аресты. Бывшему силовику вменяют в вину посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), а его подельнику — особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Фигурантами расследования также являются бывший директор департамента машиностроения для ТЭК Минпромторга Михаил Кузнецов, директор по развитию завода «Орелкомпрессормаш» Сергей Дашутин и замгендиректора предприятия Никита Романов. Их уголовные дела находятся в отдельных производствах.
Расследование было начато 7 ноября 2025 года, тогда же были задержаны все фигуранты. По версии следствия, 22 октября 2025 года директор по развитию завода «Орелкомпрессормаш» Сергей Дашутин через господина Якубовского и замгендиректора предприятия Никиту Романова передал главе департамента машиностроения для ТЭК Минпромторга Михаилу Кузнецову и замначальника пресс-службы ведомства Егору Чумакову денежные средства, а также наручные часы Breitling Navitimer B01 Chronograph 43 (примерная стоимость — 1,2 млн руб.) и Breitling Heritage B020 Automatic 42 (2,7 млн руб.).
Общая сумма взятки составила около 5 млн руб. Вознаграждение предназначалось за включение изделий завода (производит компрессорное оборудование) в реестр российской промышленной продукции — государственный информационный ресурс, размещаемый в ГИСП.
Включение в него подтверждает, что продукция произведена на территории РФ и соответствует установленным критериям. Статус резидента реестра дает предприятиям право на меры господдержки и участие в госзакупках.
Выполнять, однако, свои обещания чиновники, по данным следствия, не собирались и попросту присвоили полученные от производственника денежные средства и ценности. Поэтому их действия были квалифицированы не как получение взятки, а как мошенничество.
В Мосгорсуде адвокаты господ Якубовского и Чумакова в жалобе на аресты указывали, что поводом для содержания их клиентов в СИЗО является только тяжесть предъявленного им обвинения. Следственные действия по делу окончены, намерений скрываться от правосудия у подзащитных, отмечали адвокаты, нет. Кроме того, адвокат Чумакова отметила, что он признает вину и искренне раскаивается, ущерб его действиями не был причинен. Адвокат господина Якубовского, в свою очередь, заявила, что органом предварительного следствия была допущена волокита, одни и те же основания продления срока ареста указывались и во всех предшествующих случаях. Также защита отмечала, что оба фигуранта являются бывшими сотрудниками силовых структур и ветеранами боевых действий. Суд, однако, доводам адвокатов не внял и решение, принятое в первой инстанции, отменять не стал.