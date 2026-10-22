Миллионы за место в реестре

В Мосгорсуде адвокаты господ Якубовского и Чумакова в жалобе на аресты указывали, что поводом для содержания их клиентов в СИЗО является только тяжесть предъявленного им обвинения. Следственные действия по делу окончены, намерений скрываться от правосудия у подзащитных, отмечали адвокаты, нет. Кроме того, адвокат Чумакова отметила, что он признает вину и искренне раскаивается, ущерб его действиями не был причинен. Адвокат господина Якубовского, в свою очередь, заявила, что органом предварительного следствия была допущена волокита, одни и те же основания продления срока ареста указывались и во всех предшествующих случаях. Также защита отмечала, что оба фигуранта являются бывшими сотрудниками силовых структур и ветеранами боевых действий. Суд, однако, доводам адвокатов не внял и решение, принятое в первой инстанции, отменять не стал.