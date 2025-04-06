Штабы разберут в суде

Военный суд в Москве не стал ограничивать в сроках ознакомления с делом обвиняемых в хищении 80 млн руб. при поставках штабных комплексов для авиации Росгвардии. Замначальника управления специальных видов технического и тылового обеспечения авиации Главного управления авиации (ГУА) ведомства Андрей Степин, еще два офицера и бизнесмен, по версии следствия, завысили стоимость контракта за счет того, что вместо разборных конструкций штабных зданий были поставлены более дешевые стационарные. Ранее похожее дело о поставках разборных конструкций для авиации ФСБ завершилось оправдательным приговором.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По данным “Ъ”, 235-й гарнизонный военный суд рассмотрел ходатайство Главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР об ограничении в сроках ознакомления с уголовным делом полковников Росгвардии Андрея Степина и Олега Гамаюнова, а также бизнесмена Алексея Суркова. Все они, а также еще один полковник Андрей Чернобаев обвиняются в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ранее, отметим, в материалах расследования была и статья о злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа, повлекшем тяжкие последствия (п. «б» ч. 2 ст. 285.4 УК РФ), но теперь ее в деле нет.

Защита против удовлетворения ходатайства возражала. «Только в конце января подследственным было предъявлено обвинение в окончательной редакции, в деле насчитывается более 80 томов, включая материалы экспертиз, а мы относительно недавно начали их изучать и получили на руки лишь часть материалов»,— заявил “Ъ” один из участвующих в деле адвокатов, отметив, что ходатайство следствия нарушает право фигурантов на защиту. В итоге судья Артем Карпов с защитой согласился и 3 апреля просьбу следствия отклонил.

Как ранее сообщал “Ъ”, уголовное дело было возбуждено военным следственным управлением СКР по Южному военному округу в конце марта прошлого года, сначала в отношении неустановленных лиц. Почти сразу материалы передали для дальнейшего расследования в Москву, в ГВСУ. В деле говорится о хищениях при закупке в 2019 году пяти сборно-разборных административных или штабных двухэтажных построек, которые предполагалось установить в подразделениях отдельного смешанного авиационного полка особого назначения Росгвардии.

По версии следствия, вместо разборных конструкций, которые по контракту в итоге обошлись в 197 млн руб., были поставлены и смонтированы более дешевые стационарные здания. Разница в цене составила 79,9 млн руб., которые, как считают в ГВСУ, достались подельникам.

Первым в июне прошлого года был задержан, а затем взят под стражу поставщик — гендиректор компании «Вектор» Алексей Сурков, который, по некоторым данным, имеет отношение и к хоккейному клубу «Вектор» из подмосковного Серпухова. Защита коммерсанта, который, отметим, является ветераном боевых действий, пыталась добиться отмены его ареста, указывая, в частности, что в деле усматриваются разве что признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.55 КоАП (нарушение условий госконтракта по гособоронзаказу либо условий договора, заключенного в целях выполнения гособоронзаказа, предусматривает штраф до 100 тыс. руб.). Но коммерсант так и остался под стражей.

Позже фигурантами дела стали старший офицер авиационно-технической службы аэродромно-технического обеспечения из управления Андрея Степина Андрей Чернобаев и Олег Гамаюнов из отдела закупок автобронетанковой и авиационной техники, ГСМ и плавательных средств управления госзакупок департамента организации реализации госпрограмм и организации закупок Росгвардии. Немногим позже наручники надели и на самого Андрея Степина. Как считают в ГВСУ СКР, поставщик, действуя вместе с полковником Чернобаевым и с ведома полковника Степина, с помощью введения в тендер аффилированных структур выиграл его, предложив завышенную цену, а полковник Гамаюнов обеспечил утверждение контракта.

По некоторым данным, Олег Гамаюнов частично признал свою вину. В окружении Андрея Степина сообщили, что он категорически не согласен с версией следствия.

По словам представителей его защиты, все претензии следствия, по сути, сводятся к тому, что реальную сборно-разборную конструкцию установили на фундамент. «Это было сделано для устойчивости и не превращает ее в неразборный объект капстроительства»,— говорят защитники. Они также отмечают, что, согласно мнению следствия, стационарные объекты дешевле, причем их стоимость рассчитывается проектно-сметным методом, а разборных — исходя из рыночной стоимости. Отсюда, по мнению адвокатов, и появилась искусственная разница в 79,9 млн руб.

Отметим, что три года назад 2-й Западный окружной военный суд рассмотрел аналогичное уголовное дело в отношении трех офицеров из отдела материально-технического обеспечения одного из подразделений управления авиации ФСБ. Как рассказывал “Ъ”, они, а также предприниматель-подрядчик из Ставрополя обвинялись в поставке стационарного аэродромного комплекса вместо предусмотренного контрактом передвижного для арктического летного отряда спецслужбы в Воркуте. Тогда ущерб оценивался в 63,5 млн руб. Однако в итоге суд полностью оправдал чекистов-тыловиков, признав за ними право на реабилитацию. Они даже восстановились на службе. Интересно, что ныне обвиняемый предприниматель Алексей Сурков, по некоторым данным, в том деле фигурировал в качестве свидетеля: он интересовался воркутинским контрактом, но не стал в нем участвовать, выбрав как более выгодный тот, о котором говорится в нынешнем уголовном деле.

Сергей Сергеев