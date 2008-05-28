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16 июля, вторник
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Главные анонсы 16 июля
15/07
Правительство намерено продлить заморозку накопительной части пенсии
15/07
МИД России подтвердил переговоры об обмене украинских моряков
15/07
Украина продлила продэмбарго до 2021 года
02:45
Фигурант «российского дела» в Италии не стал отвечать на вопросы следователей
02:22
Президент Украины решил сменить послов в 12 странах, в том числе США
01:59
Генсек НАТО заявил об усилении попыток шпионажа против стран альянса
01:47
МИД Украины обвинил Венгрию во вмешательстве во внутренние дела страны перед выборами
01:24
Белый дом официально выдвинул Марка Эспера на пост главы Пентагона
00:59
Банк «Россия» и ВТБ стали совладельцами ООО «Морской порт Геленджик»
00:39
Евкуров будет курировать в Минобороны боевую подготовку и службу безопасности авиации
00:18
Средняя премия по ОСАГО снизилась на 5,6% в большинстве регионов России
15/07
Защита сестер Хачатурян допустила фальсификацию их показаний
15/07
Польский аналитик предсказал падение рубля на 9%
15/07
Двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Войнов перешел в «Авангард»
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Тема
(обновлено: 15.07.2019)
Азербайджан и его отношения с Россией
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Азербайджан продлит контракт с «Газпромом»
20
Джон Болтон взялся за Кавказский хребет
Советник президента США посетил Азербайджан и Армению
4
Россия и Азербайджан реализуют новый статус Каспия
Встреча Владимира Путина и Ильхама Алиева укрепит энергетическое сотрудничество
3
К каспийскому газу подошли с немецкой твердостью
Канцлер Германии Ангела Меркель завершила турне по Закавказью
Азербайджанского оппозиционера отпустили в угоду Страсбургу
Ильгару Мамедову заменили остаток тюремного срока на условное наказание
11
Брюссельская идиллия
Азербайджан и Армения возобновили диалог на саммите НАТО
1
Азербайджанская труба нацелилась на Италию
Южный газовый коридор открыт
1
Широко выбирает Азербайджан
Ильхама Алиева поддержали даже конкуренты
1
Азербайджан передвинул выборы ближе к Армении
Лидеры двух конфликтующих стран будут избраны с разницей в неделю
Судебное решение в Азербайджане вызвало вопросы к Тбилиси
Евросоюз и США призвали Грузию тщательно расследовать дело Афгана Мухтарлы
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Огонёк
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Регионы
Автопилот
Наука
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия