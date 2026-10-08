Путин провел встречу с президентом Туркменистана
08.10.2026, 20:29
Президент России Владимир Путин во время визита в Туркменистан провел двустороннюю встречу с президентом республики Сердаром Бердымухамедовым. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Главы государств обсудили основные вопросы российско-туркменистанских отношений, уточнил господин Песков. Кроме того, Владимир Путин пообщался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Владимир Путин прибыл в Туркменистан 8 октября с двухдневным визитом. Он примет участие в заседании Совета глав стран СНГ и в Каспийском экологическом саммите. У него также запланированы переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.