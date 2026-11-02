Новый мир с видом на Каспий
В Баку проходит международный фестиваль искусств
В столице Азербайджана проходит второй Бакинский международный фестиваль искусств (BIAF) — афиша его пестрит именами «высшей лиги» мирового театра, хореографии и музыки. Столица страны в нынешних условиях разделенного мира весомо заявляет о намерении стать новым важным местом встреч. Из Баку — Эсфирь Штейнбок.
В первые дни внушительной программы (а кроме тех, о ком пойдет речь ниже, в ней — спектакли израильского театра «Гешер» и Тбилисского театра марионеток, перформанс Ромео Кастеллуччи, балет Жан-Кристофа Майо, концерт Максима Венгерова и многое другое) сама собой, будто из воздуха, соткалась тема судьбы утопий. Дмитрий Шостакович, Уильям Кентридж и Лев Додин представили ее с разных сторон — и Баку оказался для них живой декорацией, ставшей полноправным действующим лицом.
Еще в позапрошлом веке этот город стал многонациональным «плавильным котлом», где смесь культур, языков и кровей плодоносила как мало где еще в мире, особенно в советское время.
Единство во многом оказалось утопическим, не смогло пережить конец советской империи. Но, пройдя крушение, оплаченное, увы, кровью, город ищет новую идентичность.
Название фильма великого южноафриканского художника и режиссера Уильяма Кентриджа «Oh to Believe in Another World» хочется перевести с сохранением вздоха — «О, поверить бы в другой мир». Анимационный фильм о советской истории, созданный Кентриджем в 2022 году на музыку Десятой симфонии Шостаковича, показывали в кинотеатре «Низами» в сопровождении специально созданного фестивального оркестра, которым дирижировал Дмитрий Ситковецкий (кстати, уроженец Баку).
Кентридж строит советскую историю из материала, который заведомо не годится для вечности. Действие фильма разворачивается в сделанном из картона огромном заброшенном музее — большие исторические фигуры здесь превращены в куклы, их лица становятся фотомасками, а масштаб постоянно меняется. Ленин, Троцкий, Сталин, Маяковский, Лиля Брик и сам композитор существуют в пространстве мастерской, где всякую конструкцию можно собрать и разобрать. Сам художник описывает свою задачу как поиск такого соотношения изображения и звука, при котором симфония не превратится в саундтрек, а фильм — в необязательный фон.
В этой демонстративной хрупкости заключена горечь исторического диагноза: мир, в котором затеяна радикальная переделка, у Кентриджа держится на склейках: видны края, швы, чужие руки. Глобальный замысел приобретает свойства домашнего театра, но картонная, вроде бы все время танцующая власть вполне способна распоряжаться настоящей жизнью. Гротеск позволяет разглядеть смешное в механизме, который требует, чтобы его боялись. Смех и радость возникают одновременно с пониманием того, сколько миллионов людей этот механизм перемолол.
Связь Шостаковича с Баку обозначили уже на открытии, которое посвятили 120-летнему юбилею композитора. Литовско-российский пианист Лукас Генюшас и норвежка Тине Тинг Хельсет вместе с фестивальным оркестром исполнили Первый концерт для фортепиано, трубы и струнных — сочинение, которое сам композитор играл в этом же зале бакинской филармонии в 1934 году.
Вместе с Шостаковичем звучала музыка Эльмиры Назировой — азербайджанской пианистки и композитора, ученицы Шостаковича, с которой он состоял в личной переписке и чье имя зашифровал в третьей части Десятой симфонии. Личные истории умеют пересекать границы с естественностью, неведомой политике.
В личном, так сказать, измерении тема крушения иллюзий мощно прозвучала на фестивале в «Чайке» петербургского Малого драматического театра (“Ъ” писал об этом выдающемся спектакле 10 февраля 2022 года). Уже в сценической версии пьесы быт намеренно отставлен Львом Додиным в сторону — вместе с несколькими чеховскими персонажами. В спектакле речь идет об искусстве, отчаянии и дорогой цене, которая платится за творчество. Кстати, мировая душа из пьесы Треплева словно тоже предлагает утопию: преодоление отдельных существований, соединение всего живого в едином голосе. Но сочинитель, стремящийся вместить в небольшой текст все человечество и его будущее, мучительно нуждается в признании нескольких сидящих перед ним людей.
Додинская «Чайка» с ее точными, убедительными актерскими работами (и у знаменитых актеров, и у совсем молодого Евгения Зайфрида — Треплева) позволяет задуматься и о театре как об утопии совместной счастливой жизни. Судьба труппы всемирно известного петербургского театра напоминает о ценности кропотливой работы, о том, как важно, что разные люди годами занимаются общим делом, помнят друг друга много лет, умеют существовать в особом ритме, не теряя своих индивидуальностей и помогая развиваться другим.
Такая близость тоже не застрахована от истории. Само название «Театр Европы», присвоенное театру еще в конце прошлого века, сегодня звучит как напоминание о времени, когда культуру понимали как пространство открытых связей. Теперь каждое слово в нем приходится заново осмыслять. Утопия прошла путь от обещания всеобщего счастья до попытки сохранить простую возможность встречи. В Баку так в Баку.