Новый мир с видом на Каспий

В личном, так сказать, измерении тема крушения иллюзий мощно прозвучала на фестивале в «Чайке» петербургского Малого драматического театра (“Ъ” писал об этом выдающемся спектакле 10 февраля 2022 года). Уже в сценической версии пьесы быт намеренно отставлен Львом Додиным в сторону — вместе с несколькими чеховскими персонажами. В спектакле речь идет об искусстве, отчаянии и дорогой цене, которая платится за творчество. Кстати, мировая душа из пьесы Треплева словно тоже предлагает утопию: преодоление отдельных существований, соединение всего живого в едином голосе. Но сочинитель, стремящийся вместить в небольшой текст все человечество и его будущее, мучительно нуждается в признании нескольких сидящих перед ним людей.