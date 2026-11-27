Новак: НОВАТЭК с 1 января начнет поставки СПГ в Турцию
НОВАТЭК подписал контракт о поставках сжиженного природного газа (СПГ) в Турцию, сообщил вице-премьер Александр Новак. Он начнет действовать с 1 января 2027 года.
В документе, по словам вице-премьера, пока предусмотрены небольшие объемы поставок. «Но с перспективой на расширение»,— добавил Александр Новак (цитата по ТАСС).
Одновременно НОВАТЭК продолжает поставлять СПГ в Европу по проекту «Ямал СПГ». Экономически поставки остаются обоснованными, объяснял председатель правления компании Леонид Михельсон, поскольку текущие цены на СПГ в Европе колеблются в районе $28–34 за миллион британских тепловых единиц. Кроме того, сейчас около 30% долей в проекте принадлежит Китаю.