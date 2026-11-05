Во весь волос

Действие происходит не столько в определенном пространстве, сколько в неопределенном времени, настолько далеком, что оно уже перестало быть историей. В полумраке различимы камни, скальная пещера и лестница, ведущая на возвышение. Существо в церемониальном одеянии, похожее одновременно на жрицу и фантастического пришельца, снимает маску, обнаруживая женское лицо, и спускается к людям. Так появление хранительницы тайны служит сигналом к началу коллективного ритуала. Женщины в серых одеждах собираются вместе, образуя то плотную массу тел, то подвижную цепь, то подобие живой стены. Они то резко сгибают колени, то выбрасывают вперед руки, то тянутся к земле. Их движение подчинено будто не музыкальному ритму, а зову предков.