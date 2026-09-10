APA: бывшего генконсула Азербайджана в Петербурге обвинили в контрабанде золота

Бывшего генерального консула Азербайджана в Санкт-Петербурге Султана Гасымова обвинили в контрабанде золота в особо крупном размере. Об этом сообщило азербайджанское информационное агентство APA.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший генеральный консул Азербайджана в Санкт-Петербурге Султан Гасымов

Фото: Sergey Bulkin / news.ru / Global Look Press Бывший генеральный консул Азербайджана в Санкт-Петербурге Султан Гасымов

Фото: Sergey Bulkin / news.ru / Global Look Press

Дело расследует Главное управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре Азербайджана. По данным APA, ущерб от действий Султана Гасымова оценивается в 200 тыс. манатов (около 10 млн руб.). В ближайшее время дело будет рассмотрено в Бакинском суде по тяжким преступлениям. Данных о задержании господина Гасымова в СМИ не приводится.

Султан Гасымов работал генконсулом Азербайджана в Санкт-Петербурге с 2016 по 2024 год. В октябре 2024 года был отозван с этого поста. До этого, с 2009 по 2016 год, он занимал должность генконсула Азербайджанской Республики в Екатеринбурге.