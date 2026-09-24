Армения обсудила с Азербайджаном и Грузией перспективы интеграции энергосистем

Армения, Азербайджан и Грузия обсудили возможность взаимной интеграции энергосистем трех стран и подключения к энергетической системе Турции. Об этом рассказала пресс-служба Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ) Армении.

Встреча прошла на полях 9-го Всемирного форума по регулированию энергетики в Тбилиси. В ней приняли участие председатель КРОУ Месроп Месропян, глава Национальной комиссии Грузии по регулированию энергетики и водоснабжения Давид Нармания и председатель Агентства по регулированию энергетики Азербайджана Самир Ахондов. Кроме того, на встрече присутствовали глава Европейского совета по регулированию энергетики Педро Верделло и представители программы EU4Energy.

«В ходе встречи были обсуждены возможности взаимной интеграции энергосистем стран Южного Кавказа и углубления регионального энергетического сотрудничества, а также возможные шаги по подключению энергосистем региона к энергетической системе Турции», — отметили в пресс-службе. Глава КРОУ поблагодарил коллег за поддержку в развитии энергетики в стране и строительстве аккумуляторных станций.