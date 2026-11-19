При этом господин Пашинян предупредил парламентскую оппозицию, что в противном случае власти пойдут на внеочередные выборы. «Я совершенно ясно и открыто говорю: я предоставляю вам сценарии моего отстранения. Если вы меня не отстраните, я сам вас отстраню»,— добавил премьер.