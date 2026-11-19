Пашинян готов уйти в отставку после подписания мира с Азербайджаном
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов уйти в отставку после подписания мирного соглашения с Азербайджаном. Выступая на правительственном часе в парламенте, он предложил оппозиции два сценария своего ухода, связанных с референдумом по новой Конституции.
«Мы говорим, что достигли точки, в которой можем установить необратимый мир. Давайте проведем референдум, пусть народ решит… Если люди не проголосуют за новую Конституцию — я ухожу. Если проголосуют, я иду подписывать мирное соглашение, мы его ратифицируем, реализуем несколько пунктов мирной повестки — и я тоже ухожу»,— сказал господин Пашинян. Трансляция его выступления велась на YouTube-канале парламента Армении.
Среди шагов, необходимых для закрепления мира, глава правительства назвал запуск проекта «Маршрут Трампа» (TRIPP) и делимитацию сложных участков границы.
При этом господин Пашинян предупредил парламентскую оппозицию, что в противном случае власти пойдут на внеочередные выборы. «Я совершенно ясно и открыто говорю: я предоставляю вам сценарии моего отстранения. Если вы меня не отстраните, я сам вас отстраню»,— добавил премьер.