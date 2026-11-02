В Азербайджане обезвредили беспилотники с наркотиками из Ирана
Погранслужба Азербайджана обнаружила и обезвредила беспилотники, которые незаконно проникли в воздушное пространство страны. По данным ведомства, при помощи них из Ирана пытались доставить в Азербайджан более 22 кг наркотиков.
В зоне ответственности погранотряда «Горадиз» было изъято 15,4 кг запрещенных веществ. На территории погранслужбы «Гейтепе» — 7,5 кг, уточнила Государственная пограничная служба Азербайджана.
Точное число обезвреженных дронов не уточняется. Оперативно-следственные действия продолжаются.