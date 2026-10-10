Алиев обсудил с Кадыровым сотрудничество между Азербайджаном и Чечней
10.10.2026, 17:25
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым в Баку. В ходе встречи стороны обсудили развитие сотрудничества между двумя регионами и отметили глубокие исторические и братские связи между азербайджанским и чеченским народами. О встрече сообщила пресс-служба азербайджанского президента.
Ильхам Алиев поздравил Рамзана Кадырова с успехами в социально-экономическом развитии Чечни и укреплении стабильности и безопасности. «Я наблюдаю, вижу, мне докладывают, как бурно развивается Чеченская Республика под вашим руководством. Это нас искренне радует», — сказал президент. Он также подчеркнул, что отношения между народами имеют древнюю историю, а гостям из Чечни здесь всегда рады.
Рамзан Кадыров подтвердил особое значение исторических связей и дружбы с Азербайджаном, отметив, что «мой визит сюда — это визит к братьям, а не к соседям». Он выразил глубокие соболезнования в связи с трагедией крушения самолета рейса Баку — Грозный в декабре 2024 года. «Это наша общая боль. Мы искренне разделяем скорбь братского азербайджанского народа и молимся за души всех погибших», — подчеркнул глава Чечни.