Алиев обсудил с Кадыровым сотрудничество между Азербайджаном и Чечней

Ильхам Алиев поздравил Рамзана Кадырова с успехами в социально-экономическом развитии Чечни и укреплении стабильности и безопасности. «Я наблюдаю, вижу, мне докладывают, как бурно развивается Чеченская Республика под вашим руководством. Это нас искренне радует», — сказал президент. Он также подчеркнул, что отношения между народами имеют древнюю историю, а гостям из Чечни здесь всегда рады.