Ильхам Алиев подписал указ о помиловании 20 человек
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о помиловании 20 человек, в том числе Кирилла Михайлова, имеющего гражданство России и Израиля, а также гражданина Франции Мартена Райана.
Мартен Райан (в центре)
Фото: Aziz Karimov / Reuters
В указе сообщается, что решение принималось исходя из обращений о помиловании. Учитывались личности осужденных, состояние их здоровья, семейное положение, тяжесть совершенных преступлений, срок отбытого наказания и поведение в заключении.
Бизнесмена Мартена Райана задержали в Азербайджане в декабре 2023 года. В марте 2026 года его приговорили к 10 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже в пользу французских спецслужб. Мартен Райан и французские дипломаты отрицали выдвинутые обвинения.
Агентство Reuters отмечает, что помилование состоялось на следующий день после снятия европейских санкций с Алишера Усманова. Инициаторами снятия ограничений с бизнесмена были Франция и Словакия. Позже к ним присоединились Люксембург и Венгрия. Три дипломата сказали Reuters, что Франция пошла на этот шаг по давлением Азербайджана, где были задержаны два французских гражданина.
Помилование французского гражданина происходит на фоне публично заявленных разногласий между Баку и Парижем. В октябре 2022 года Ильхам Алиев говорил, что заявления Эмманюэля Макрона о действиях Азербайджана на границе с Арменией и о Карабахе перечеркнули прежние дружественные и сбалансированные отношения; по его оценке, при таком отношении Франция не могла участвовать в урегулировании азербайджано-армянского конфликта.
В 2024 году конфликтная повестка расширилась: министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен обвинил Азербайджан в подстрекательстве к беспорядкам в Новой Каледонии, а азербайджанский МИД назвал эти обвинения клеветнической кампанией. На этом фоне решение затрагивает не только судьбу осужденного, но и двусторонние отношения, в которых стороны ранее обменивались публичными претензиями.