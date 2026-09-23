Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о помиловании 20 человек, в том числе Кирилла Михайлова, имеющего гражданство России и Израиля, а также гражданина Франции Мартена Райана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мартен Райан (в центре)

Фото: Aziz Karimov / Reuters Мартен Райан (в центре)

Фото: Aziz Karimov / Reuters

В указе сообщается, что решение принималось исходя из обращений о помиловании. Учитывались личности осужденных, состояние их здоровья, семейное положение, тяжесть совершенных преступлений, срок отбытого наказания и поведение в заключении.

Бизнесмена Мартена Райана задержали в Азербайджане в декабре 2023 года. В марте 2026 года его приговорили к 10 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже в пользу французских спецслужб. Мартен Райан и французские дипломаты отрицали выдвинутые обвинения.

Агентство Reuters отмечает, что помилование состоялось на следующий день после снятия европейских санкций с Алишера Усманова. Инициаторами снятия ограничений с бизнесмена были Франция и Словакия. Позже к ним присоединились Люксембург и Венгрия. Три дипломата сказали Reuters, что Франция пошла на этот шаг по давлением Азербайджана, где были задержаны два французских гражданина.