Путин запретил вывозить из России больше 1 млн руб. наличными в страны ближнего зарубежья

Президент России Владимир Путин подписал указ, который ужесточает порядок вывоза наличных рублей из России. Это касается поездок в страны ЕАЭС (Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию), а также в Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан. Указ президента опубликован на портале правовой информации. Согласно документу, физические лица не смогут вывозить более 1 млн руб., для юридических лиц и ИП введен полный запрет вне зависимости от суммы.

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Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Исключения установлены для случаев вывоза наличных через международные аэропорты из специального перечня, который определит правительство. Условием для провоза валюты станет наличие банковских выписок. Ограничения также не будут распространяться на транзит наличных юрлицами и средства, предназначенные для работы российских дипломатических представительств.

При нарушении запрета наличные будут изымать. При этом у юрлиц и ИП сумму изымут полностью, у физлиц — деньги сверх лимита в 1 млн руб.

Прежде запрет действовал только для вывоза наличных рублей в страны ЕАЭС. Также лимит для физлиц составлял $100 тыс.