Путин запретил вывозить из России больше 1 млн руб. наличными в страны ближнего зарубежья
Путин запретил физлицам вывозить свыше 1 млн руб. наличными в часть стран СНГ
Президент России Владимир Путин подписал указ, который ужесточает порядок вывоза наличных рублей из России. Это касается поездок в страны ЕАЭС (Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию), а также в Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан. Указ президента опубликован на портале правовой информации. Согласно документу, физические лица не смогут вывозить более 1 млн руб., для юридических лиц и ИП введен полный запрет вне зависимости от суммы.
Президент России Владимир Путин
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
Исключения установлены для случаев вывоза наличных через международные аэропорты из специального перечня, который определит правительство. Условием для провоза валюты станет наличие банковских выписок. Ограничения также не будут распространяться на транзит наличных юрлицами и средства, предназначенные для работы российских дипломатических представительств.
При нарушении запрета наличные будут изымать. При этом у юрлиц и ИП сумму изымут полностью, у физлиц — деньги сверх лимита в 1 млн руб.
Прежде запрет действовал только для вывоза наличных рублей в страны ЕАЭС. Также лимит для физлиц составлял $100 тыс.
Смысл меры — затруднить нелегальный вывод капитала через наличные. В странах ЕАЭС единое таможенное пространство упрощает перемещение физических лиц и осложняет контроль за вывозом денег, поэтому Минфин связывает особый порядок с планом по обелению отдельных секторов экономики и борьбой с нелегальным выводом капитала.
До нового решения для стран ЕАЭС уже действовал отдельный режим, введенный с 1 апреля 2026 года: юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям запрещали вывозить наличные рубли независимо от суммы, а физическим лицам — суммы свыше эквивалента $100 тыс.; ограничения распространялись на автомобильные и железнодорожные перевозки. Новый указ добавляет к этой системе страны за пределами ЕАЭС и устанавливает иной порог для текущего вывоза.
Ограничения связаны не только с контролем движения денег: в июле 2026 года сообщалось о критическом избытке наличных рублей в банковских системах стран ЕАЭС, где их трудно использовать в международных расчетах и дорого обслуживать. Для участников расчетов это означает необходимость переходить на безналичные формы и диверсифицировать валютные операции; на практике несколько банков Армении уже отказывались принимать рубли, а банки Белоруссии и Казахстана вводили комиссии за их внесение.